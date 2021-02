La madre del "Morro": "Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Claudia Correa, madre de Santiago 'Morro' García, responsabilizó del triste final de su hijo al presidente de Godoy Cruz, José Mansur. En declaraciones a Canal 7 de Mendoza dijo: “Mansur hizo la declaración de que mi hijo era un líder negativo y debería haberlo limpiado; le quiero decir que era un chiquilín que ayudó a todo gurí que encontró y nunca le faltó el respeto a nadie”.

“Santiago estaba gordo porque estaba depresivo y no tenía entusiasmo por lo que hacía. Le digo a Mansur que así la vida no es. Hay que tener más respeto por el sufrimiento del otro”, prosiguió afirmando Claudia Correa a la periodista Sofía Fernández.

Al contar lo que habló con su hijo, narró: "Santiago me llamó el lunes para mi cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur".

Correa, en las declaraciones que recogió diario Marca en España, manifestó también que hasta el momento no ha recibido las condolencias del presidente de Godoy Cruz: "Este señor (Mansur) que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo nunca me contestó. Está en Cariló pasando sus vacaciones y ni siquiera me dio sus condolencias”.

Por último, cerró: "Mansur lo iba a hacer correr por el pasto durante 6 meses y eso es lapidario para la emoción, la estima y el deporte. En los negocios de Mansur lo que no marcha se tira y a mi hijo lo quiso tirar. Mi hijo se murió por un negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas".