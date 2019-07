Machado ya no es el técnico de Boston River; ¿el "Loco" Abreu hará la doble función?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Primer cambio de entrenador que se produce en el Torneo Intermedio 2019. Como consecuencia de los últimos malos resultados, Boston River decidió cesar en el cargo a Gastón Machado.

Si bien el detonante fue la caída 1-0 ante Juventud de Las Piedras sufrida el domingo, desde hacía un tiempo la dirigencia ya venía evaluando la situación del entrenador. Según confesaron fuentes cercanas al presidente a Ovación, había malestar por cómo manejaba el plantel.

"Nadie en el club se explica cómo Marcelo Tapía y Diego Coelho no son titulares en este equipo", fue la revelación que se hizo desde la interna horas antes de que se tomara la decisión del cese. "Lo de (Sebastián) Abreu es distinto, porque no está para ser titular", también se reconoció, ya que el "Loco" no fue titular en ninguno de los dos partidos del Intermedio que disputó.

Lo que más condenó a Machado fue que Boston River es el único equipo que no convirtió hasta ahora luego de tres fechas. Recibió cinco goles y solo tiene un punto. En estos momentos el equipo se encuentra en posición de descenso y se entiende que es el momento adecuado para hacer un cambio de técnico, ya que en virtud de que no habrá fecha este fin de semana, se entiende que quien se haga cargo del plantel tendrá 15 días para trabajar e imponer su idea.

Candidatos.

La dirigencia de El Sastre ya maneja algunos nombres para reemplazar a Machado. El que suena más fuerte es el de Adolfo Barán, aunque hay otros como el de Julio César Antúnez en danza. Y una de las posibilidades incluso es Sebastián Abreu.

El "Loco", quien se transformó en jugador del club días antes del inicio del Intermedio, ya tiene el título y viene de tener su primera experiencia como técnico en El Salvador, donde condujo al Santa Tecla al título. En Boston River podría cumplir la doble función de futbolista y técnico, como ya lo hizo Juan Ramón Carrasco en Rocha y mucho más recientemente Paulo Pezzolano en Torque.

La curiosidad en caso de que Abreu fuera el elegido, sería que debutaría en el fútbol uruguayo como entrenador ante Nacional, ya que el próximo compromiso de Boston River es el sábado 10 de agosto ante el tricolor en Florida.