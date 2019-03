"Lucho" no anotó, pero fue clave en la goleada de Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Suárez y Messi, como buenos amigos, se repartieron la noche de victoria de 5-1 del Barça sobre el Olympique de Lyon que clasificó a los culés a los cuartos de final, aunque el uruguayo siga con la sequía de goles en la Champions.



“Suárez espectacular”, resumió el comentarista más prestigioso de Cataluña, al término de los primeros 45 minutos. Miles en el estadio corearon “uruguayo, uruguayo”. El salteño había marcado el camino de la victoria con los dos primeros goles, aunque no marcara. En el palco lo atestiguaban, entre otros, el expresidente francés François Hollande, el exciclista Eddy Merckx, el exentrenador y jugador culé Patrick Kluivert, Luis Enrique Martínez y Mauricio Pochettino, viendo a un posible rival.



A los 3’ el salteño mostró que llegaba dispuesto a todo. Una buena jugada con Coutinho generó una opción para Messi que exigía a la primera gran atajada del golero Lopes.



Aunque el Barça imponía su juego, los franceses alcanzaban a probar suerte por medio de Ndombelé a los 9’.



A los 15, Suárez le gana al VAR porque consigue que le piten un penal en una jugada que más bien parece que el defensa se tropieza con su pie. Nadie, excepto Nabil Fekir, reclama. Los jueces de pantalla confirman y Messi lo ejecuta a lo Abreu, o a lo Suárez, olvidemos a Panenka. Es el tercer penal con este estilo que marca el argentino en su cancha.



Al final del partido Suárez se sincera ante la televisión “Yo lo piso, me desestabilizo. El árbitro es el que lo puede o no marcar”.



Poco después el uruguayo hace una gran jugada de Suárez con control de pelota orientado y luego un “tuya Philipe, hacelo”. A la media hora el Barça hace los deberes y gana 2-0. Poco después el Camp Nou, caballerosamente, aplaude la salida de Lopes que no aguanta el llanto camino al vestidor. La tribuna huele un banquete y alienta.



El salteño hace un túnel sin tocarla en medio de la cancha para sacarse a su marcador, organiza la contra y alcanza a robar la pelota pero su remata rasca el palo.



“Partidazo de Suárez, con una jugada más propia de un artista” .“¡Cómo está Luisito!”, se escucha en la radio.



Apenas al inicio del segundo tiempo Messi se pierde el tercero después de un gran pase del salteño. Los franceses saben que con un gol vuelven a meterse en la eliminatoria y por eso poco a poco aumentan la presión y después de una jugada enredada en el área culé Lucas Tousart pone el descuento. El VAR tiene protagonismo y pone suspenso. Se demora la reanudación porque se analiza un posible offisde que al final no fue.



El partido entra en zona de riesgo para el local y Valverde mueve las piezas buscando estabilidad con Vidal y ataque con Dembelé.



Y cuando el reloj apretaba en la fase final y los franceses se la jugaban a la ofensiva, Messi pasea a dos en el área, remata de derecha y la pelota entra lentamente después del manotazo del golero francés. Todo el Camp Nou empuja el balón con el deseo. La suerte que no le acompañó en la primera jugada del segundo tiempo, ahora le favorece. Y luego otra vez Messi se lleva la pelota con Suárez de custodio a la derecha y cuando todos esperaban ese pase, la cruza y en el segundo palo entra Piqué goleador y marca el alivio, el cuaterno. El catalán ya tiene 7 goles en la temporada, 3 en la Champions. Pero, por si había dudas, Messi copia esa jugada pero esta vez se la cede a Dembelé. El resultado holgado contrasta con algunos padecimientos del Barça cuando descontaron los franceses.



Dentro de una próxima fase dominada por los ingleses, con cuatro clasificados, el equipo de Valverde mantiene su poderío a los ojos de todos.