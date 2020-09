Entre lunes 5 y miércoles 7 de octubre se juega la fecha 14 del Torneo Apertura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La penúltima fecha del Torneo Apertura 2020 se disputará la próxima semana y se dividirá en tres días, ya que comenzará el lunes 5, continuará el martes 6 y finalizará el miércoles 7.

Cabe recordar que el próximo fin de semana solo habrá fútbol el sábado 3 con el duelo atrasado de la fecha 13 entre Liverpool y Nacional en Belvedere, que jugarán desde las 15:30.

Rentistas tendrá un duro choque, ya que enfrentará a Defensor Sporting, mientras que Nacional deberá visitar el Paladino para jugar con Boston River. Peñarol será local ante Progreso.

LUNES 5 DE OCTUBRE



- Deportivo Maldonado vs. Danubio - Domingo Burgueño Miguel (21:15 hs.)

MARTES 6 DE OCTUBRE



- River Plate vs. Plaza Colonia - Saroldi (15:00 hs.)

- Peñarol vs. Progreso - Campeón del Siglo (18:00 hs.)

- Wanderers vs. Fénix - Parque Viera (20:15 hs.)

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE



- Rentistas vs. Defensor Sporting - Complejo Rentistas (13:30 hs.)

- Boston River vs. Nacional - Paladino (16:00 hs.)

- Cerro Largo vs. Cerro - Ubilla de Melo (18:15 hs.)

- Montevideo City Torque vs. Liverpool - Estadio Charrúa (20:30 hs.)