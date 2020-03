El lunes la Mesa Ejecutiva se reúne para la futura vuelta del fútbol 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El fútbol uruguayo quedó en suspenso, al igual que la mayor parte del deporte nacional y una gran parte del mundial. No jugar trae consigo varias dificultades, siendo una de ellas en el calendario.



El Campeonato Uruguayo no es ajeno y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tendrá unas primeras reuniones para delinear el plan para el futuro, para el eventual retorno del fútbol.

Mañana lunes se reunirá la Mesa Ejecutiva de la AUF para evaluar el futuro. “Veremos las circunstancias, lo que determinen las autoridades, el seguimiento de la situación”, le explicó Gastón Inda, miembro de la Mesa, a Ovación.

“Con el Comité Ejecutivo (encabezado por el presidente Ignacio Alonso) tenemos que evaluar más adelante cómo se puede reprogramar” el Torneo Apertura por las fechas que no sean jugadas. “Pero no se puede hasta que sepamos con cierta anticipación cuándo se pueden restablecer las actividades. Estamos en una situación compleja en la que, me parece, hay mucha incertidumbre hacia adelante porque no se sabe la evolución de esta situación”, añadió.

La suspensión es “hasta nuevo aviso”, según lo comunicado por la AUF el viernes. Pero las medidas preventivas anunciadas por el gobierno están pensadas, al menos en un primer momento, hasta Semana Santa (termina el 12 de abril). Eso hace que sean cinco los fines de semana sin actividad, pudiendo volver el Apertura a partir del 18 de abril.

Por el momento la Conmebol no comunicó nada al respecto de la Copa América, que inicia el 12 de junio. Para ese momento el Campeonato Uruguayo tendría que estar entrando en el Torneo Intermedio, según lo planificado anteriormente. Pero para ello el Apertura debería finalizar en mayo. Serían 12 fechas para disputarse en siete fines de semana, seis semanas completas.

De todas formas, aclaró Inda: “Nosotros nos tenemos que regir por las disposiciones que fueron escritas y comunicaron a los clubes”.



“Nosotros vamos a estar a las órdenes del Comité Ejecutivo, que -supongo yo- va a estar a las órdenes de las autoridades nacionales. Una vez que haya una determinación del gobierno nos sometemos a lo que el Comité reciba de parte del gobierno”, añadió.

Entonces el lunes la Mesa hará planes para posible soluciones para el futuro, para cuando el gobierno y el Comité Ejecutivo comuniquen la vuelta de la actividad. “Lo que podemos hacer son evaluaciones e hipótesis, alternativas futuras a partir de la reunión con la Mesa el lunes. Podemos intercambiar ideas sobre el calendario para más adelante, pero todo depende de la Secretaría Nacional del Deporte, del Comité Ejecutivo”, comentó el integrante de la Mesa.

Además, con el Apertura la Mesa Ejecutiva debe planificar las fechas de disputa del Intermedio y del Clausura, que comienza a fines de agosto.



“A mí lo que me preocupa, primero es la situación de la gente que nos llama a responsabilidad. Pero como persona del fútbol me preocupa la situación de los clubes, los jugadores. Hay asuntos prioritarios y otros secundarios. Pero, ¿qué hacen los clubes con los planteles? ¿Pagan sueldos? Ellos necesitan la actividad; tienen dificultades económicas y los costos son importantes”, cerró.

NUEVO TORNEO Copa Uruguay: es aún más difícil



A fines de febrero en el Consejo de Fútbol Profesional se votó en la AUF por la realización de la Copa Uruguay, pero no alcanzó la mayoría (debía ser simple, de la mitad más uno de los votos).



Pero la Mesa Ejecutiva iba a citar a un nuevo Consejo de Fútbol Profesional a raíz de un pedido de la Organización de Fútbol del Interior (OFI). Pero la suspensión de los espectáculos deportivos podría retrasar todo.

La Copa Uruguay “puede realizarse o puede no realizarse dependiendo de lo que decidan los clubes”, explicó Gastón Inda.



Según la planificación de la Mesa Ejecutiva que debía ser aprobada, el 5 de abril iniciaba la primera etapa de la Copa Uruguay con 48 equipos: 10 de Segunda División (todos menos Racing y Rocha), los de Primera Amateur y se completa con clubes de OFI. Se jugarían dos etapas con eliminaciones de uno contra uno hasta quedar 12 equipos. En agosto se unían los equipos de Primera, Racing, Rocha y los dos mejores de OFI, campeón y vice.