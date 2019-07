Lukaku se quiere ir del Manchester United y en Italia se lo disputan dos grandes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero belga Romelu Lukaku le comunicó al entrenador Ole Gunnar Solskjaer que no quiere permanecer en el Manchester United y su destino podría ser la Serie A de Italia, porque el entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte, lo quiere tener en sus filas.

Según informó Sky Sports la directiva neroazzurri ya ha avanzado en las negociaciones para fichar a Lukaku. De hecho, hay emisarios del club que viajaron a Inglaterra para conversar con el Manchester United con la finalidad de concretar un traspaso por el atacante.

El club británico, según el mismo medio, no aceptará una oferta menor a 83 millones de euros. El Inter, además, tiene fuerte competencia con la Juventus, que también está interesada en el jugador de 26 años.

En Inglaterra, mientras tanto, The Sun indicó que Solskjaer sostuvo conversaciones con Lukaku para pedirle especialmente que se quedara una temporada más en Old Trafford, ya que no había conseguido que ningún otro delantero.

Pero no logró convencerlo. SunSport aseguró que su respuesta negativa tiene como origen el trato que Solskjaer le dio durante los últimos seis meses.

La otra cara está en Italia, porque el nuevo entrenador del Inter le ha hecho sentir importante en la configuración del nuevo proyecto deportivo que quieren construir en Milán.

Esa es la gran ventaja que podría tener los neroazzurri frente a la Vecchia Signora, la forma en la que Antonio Conte se ha movido para convencer al delantero.