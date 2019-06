Lukaku llegó a un acuerdo con el Inter, pero el costo de su fichaje es un gran obstáculo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero belga Romelu Lukaku llegó a un acuerdo económico con el Inter de Milán, según informó La Gazzetta dello Sport, pero la transferencia tiene un obstáculo muy grande: los 84 millones de euros que el Manchester United pretende para aprobar la negociación.

Lukaku quiere mudarse a la Serie A y United está dispuesto a dejarlo salir, siempre y cuando recupere el desembolso que realizó por su fichaje.

Los Diablos Rojos, de acuerdo con lo que precisó el diario The Sun, no creen que el valor de mercado del atacante haya disminuido a pesar de que no tuvo una temporada importante.

Después de anotar dos goles en la emocionante victoria sobre Paris Saint-Germain en marzo, no tuvo más efectividad en la red para el United por el resto de la temporada.

Terminó esa sequía con tres conquistas en dos juegos para la Selección de Bélgica la semana pasada.

Lukaku gana en el Manchester United 252 mil euros a la semana, lo que equivale a una cifra cercana a los 13 millones por temporada.