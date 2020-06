Luka, el nuevo Messi de 15 años, no quiere jugar en Boca ni en River

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luka Romero, el pibe que debutó con sólo 15 años en Mallorca frente a Real Madrid es la sensación mundial. Y al igual que Messi, debutó directamente en España y no paso por ningún club argentino. Pero ¿qué equipo de su país le tira más? ¿Boca? ¿River? Él mismo lo contó en una entrevista hace un tiempo atrás.

"Me gustaría jugar donde jugó mi papá, en Quilmes. Pero sólo ahí, después quisiera jugar más en España", reconoció Luka. Es que Diego, el padre de Luka, surgió de las inferiores de Quilmes, donde el abuelo Pepe es un ícono como formador.

Justamente, tanto el abuelo como el padre, admitieron que lloraron al verlo ingresar en el partido frente a Real Madrid. "Hacía rato que no lloraba. Me pasé cinco minutos llorando de la emoción. Es una cosa insólita, es un nene de 15 años debutando contra el Real Madrid. Me emocionó muchísimo", reconoció Diego, el papá de Luka.

"Entendemos que ha conseguido algo muy difícil, pero lo más complicado es mantenerse a este nivel. Tiene 15 años a y creemos que tiene los pies en la tierra, tanto en el club como en la familia estamos trabajando para que no se desvíe", añadió Diego, exfutbolista.

"¡No estaba ni nervioso! Es una cosa de locos. Estaba como si fuera a jugar un amistoso", agregó el abuelo Pepe. "Uno no está acostumbrado a que le pasen cosas así. Luka tiene una personalidad que no ves en cualquiera. Desde chiquito que está todo el tiempo, pero todo el tiempo, con la pelota en los pies".

Es más, el abuelo no lo ve tan parecido a Messi como se dice. "Los periodistas lo ven parecido a Messi, tiene algunas cosas sí, pero también sus propias características", finalizó el abuelo.

