Otro lujoso gusto que se dio Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo tiene avión un particular lujoso y caro. El diario británico The Sun supo informar, en 2018, que CR7 contaba con una aeronave de unos 32 millones de euros. Sin embargo, esta vez prefirió no utilizarla para viajar a Mónaco al sorteo de la Champions League y a la premiación de la UEFA.

Lo que hizo el delantero portugués es darse otro lujoso gusto. Se trasladó en un helicóptero moderno y también lujoso. Aunque no hay datos del costo de la aeronave que uso el futbolista de la Juventus, se sabe que las hay muy caras, que pueden situarse en el entorno de los 12 a 18 millones de euros.

El propio Cristiano fue el que se encargó de demostrar la forma en la que se movió entre las dos ciudades con la foto que publicó en las redes sociales.

“¡Regresando a casa!” fue el mensaje con el que acompañó la foto.