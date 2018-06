El lujoso avión que llevará a los Celestes a Rusia

La selección uruguaya viajará el próximo sábado 9 de junio con destino a la ciudad de Nizhni Nóvgorod, ciudad ubicada al oeste de Rusia, para disputar el Campeonato del Mundo.

En vuelo chárter, con 88 personas en la delegación, los celestes utilizarán el Crystal Syke. Se trata de un lujoso avión de una compañía brasileña que tiene todas las comodidades para que los deportistas lleguen en las mejores condiciones tras casi 19 horas de viaje.

A partir del domingo, a cinco días del debut, Uruguay comenzará a trabajar en suelo ruso.

Calenadario Celeste:



- Vs. Egipto (Ekaterimburgo) - 15/6 - 9.00 hs.



- Vs. Arabia Saudita (Rostov) - 20/6 - 12.00 hs.



- Vs. Rusia (Samara) - 25/6 - 11.00 hs.