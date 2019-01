De lujo: un certamen que viene con variantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la premisa de que el clásico se debe vivir en paz, sin actos de violencia y entendiendo que solo se trata de un partido de fútbol, fue que llegaron los principales oradores en la presentación de la Supercopa.

De hecho, en pos de evitar que la brecha entre hinchas de Peñarol y Nacional se siga aumentando, desde la AUF se planteó la idea de que antes del torneo se cante el himno uruguayo, un hecho que no es habitual en el torneo local, pero que “es una cosa muy linda porque eso es algo que cantamos todos”, aseguró Pedro Bordaberry, presidente de la Comisión Normalizadora.

En ese mismo camino estuvieron los dos presidentes de los clubes grandes, que se hicieron presentes en el Museo del Fútbol. “Es un clásico, algo que todos esperamos con ansias, y desde nuestro lado exhortarle a toda la gente que vaya el domingo, que lo haga con mucha tranquilidad y que nos podamos ir todos a casa con esa misma tranquilidad con la que llegamos al estadio”, expresó José Decurnex, presidente de Naiconal.

Por su parte Jorge Barrera, titular de Peñarol, manifestó: “Que el fervor no nos haga olvidar que lo más importante de todo son los valores que están en juego y uno de ellos es la paz. No olvidemos que el fútbol es el deporte más lindo, pero es nada más que eso. Antes que la pasión está el respeto por la vida humana”.

TROFEO. Otra de las particularidades con las que contará la Supercopa es el propio trofeo, ya que no será el mismo que en la temporada 2018. El de este año se presenta más estilizado y con detalles que la hacen especial.

Cabe recordar que el próximo domingo, desde las 20.15, se disputará la segunda edición de este certamen que en 2018 ganó Peñarol también frente a Nacional, el mismo rival que tendrá en 2019 y que buscará repetir, mientras que los tricolores querrán hacerse por primera vez de este certamen.

Esteban Conde y Cristian Rodríguez, capitanes de ambos equipos, se hicieron presentes en el Museo del Fútbol y también fueron parte de la presentación de esta Supercopa que definirá su ganador en 90’, 120’ o penales en caso de que sea necesario, y otorgará el primer título del año.

BORDABERRY Se buscaba un espectáculo neutral.

“Pensamos poner espectáculos, pero hay mucho para trabajar. Todos los artistas o son de Peñarol o de Nacional. Es muy difícil encontrar artistas que no estén identificados. Había uno que teníamos en mente, pero no está cantando y nosotros queríamos privilegiar la paz. No fue un tema económico”, expresó sobre la anunciada presencia de Falta y Resto que no concretó.