Luis Urruti se tiene confianza: la paternidad le sentó muy bien

"¡Ojo, tengan cuidado! que no vienen por ustedes, sino porque jugamos con Nacional”, le advirtió en tono de broma Jorge Fossati, mientras bajaba de su auto a Luis Urruti, quien conversaba con Ovación.



En ese momento, el delantero ya no hablaba de fútbol ni del golazo que le marcó a Juventud, sino que mostraba orgulloso las fotos de su hijito de dos meses y medio. Benjamín es un bebé hermoso con ojos enormes que tiene chocho a su papá. Y parece que vino con golazos abajo del brazo.

Urruti no estuvo en el plantel en el primer partido de los darseneros en el torneo Intermedio frente a Progreso (fue empate 0 a 0) porque estaba suspendido por acumulación de cinco amarillas. Tampoco pudo estar a la orden para el segundo ante Boston River (otro empate sin goles) por una molestia en el abductor.



Por esa molestia estaba en duda para el partido frente a Defensor Sporting en la tercera fecha, pero le dijo a Fossati que si lo necesitaba podía ir al banco. Lo hizo y entró para marcar el gol de la victoria (2 a 1).



Y en la fecha pasada (victoria 2 a 1 ante Juventud de Las Piedras) anotó un golazo impresionante de afuera del área. Dejó picar la pelota y le pegó colocando la pelota en el ángulo. Rozó el palo y entró.



“La cacé justito y entró donde todos quieren que entre. Es como todo, si no probás al arco, es difícil que hagas goles. Ya había tenido dos en el primer tiempo que pasaron cerca, y la tercera fue la vencida. Je”, contó Urruti momentos antes de que comenzara el entrenamiento en el Saroldi. “Cuando le pegué pensé que no daba en el travesaño, que entraba justito, pero al final entró con suspenso”, agregó.

Fossati contó que tras el golazo un hincha le gritó: “¡Urruti, estás rematadamente loco!”. “Tito tiene la impronta de los locos del fútbol, los que juegan con confianza. Ha recuperado la confianza en sí mismo. Es un jugador que ya tiene años en Primera División y lo hemos visto en diferentes equipos, no creo que le extrañe a nadie que tenga buenas actuaciones. Porque el gol fue impresionante, pero su actuación fue muy buena”, dijo Fossati.

GOLEADA. El sábado los darseneros visitarán a Nacional en el Parque Central. El último antecedente entre ambos fue muy duro de digerir para River: fue goleado por los tricolores 6 a 0. “Queremos borrar la mala imagen que dejamos la vez pasada. Vamos a ir por los tres puntos, y si no se puede, al menos conseguir uno”, dijo Urruti, quien aseguró a su vez que no les costó para nada adaptarse a la idea de Fossati.



“Fue muy rápido. Recién llevamos cuatro partidos con él y no hemos perdido. Dos empates y dos victorias. Con la trayectoria que tiene lo respetamos a morir. Cuando nos dijeron que venía él, no lo podíamos creer. Hoy lo tenemos y tratamos de aprovecharlo al máximo para que nos saque el jugo a todos. Por suerte no nos costó adaptarnos a su forma de trabajar, el grupo está fuerte y con muchas ganas de ganar el Intermedio”.



Hoy lideran la serie A con los mismos puntos que Peñarol. “Estamos con hambre de ganar algo y el grupo se lo merece por la forma en que trabaja día a día. Queremos una alegría para nosotros y para el club. Sabemos que no es fácil. Nos quedan tres partidos que son tres finales, a cual más difícil. Pero confiamos en nosotros y vamos a dar batalla”, finalizó el papá de Benjamín.