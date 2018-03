El "Toco" reveló las trucos de The Strongest en la altura de La Paz

Luis Maldonado dijo que “lo mejor sin dudas fue lo último en The Strongers” entre toda su trayectoria. "Había encontrado una estabilidad, había salido campeón y a nivel internacional ganamos en Brasil", en diálogo con La Oral Depotiva de radio Universal.

Los consejos sobre la altura.

“Es dura, no solo psicológico se siente, pero la cabeza juega un papel importante, vos no tenés que dejar rendirte por la altura. Hasta el mismo boliviano se ahoga, y ellos tienen un dicho ‘cuando vos estés mal, cuando no des más, pensá que el otro está peor que vos y seguí dándole’. Hay que cuidarse en la comida, hidratarse bien pero después meterle cabeza. Al correr de los 2 años que estuve ahí fui mejorando notoriamente, el cuerpo va generando más glóbulos rojos. (Y para el jueves) dicen que el cuerpo tiene memoria".

"Tenemos varios compañeros que jugaron ahí con sus equipos o con la selección. Sabés que vas a estar ahogado, hay que tener comunicación y orden".

"Los pases es bueno dárselos al cuerpo porque calculás un metro más adelante y le errás".

Las picardías del equipo local en la altura.

"Hay que achicar los espacios para atrás. Ellos lo que más quieren es desgastarte. Nosotros en The Strongest una pelota en contra nos metíamos los once en el área porque un equipo del llano va como loco a buscar el gol y salíamos a la contra, que ellos no estaban preparados para correr 50 metros en sprint".

"Lo primero que te decían era 'movela de izquierda a derecha que el equipo va a estar ahogado'. Los alcanzapelotas la ponen en el córner para que el ejecutante la tire en carrera y alcanzan la pelota para el lateral enseguida".

"Ellos defienden lejos del área los tiros libres para sacarle referencia al pateador y a los que van a cabecear. Ellos ya le agarraron la pegada en la altura, por eso los tiros libres en contra el jueves van a ser peligrosos".