Luis Suárez: "Siempre se puede soñar en grande, pero hay que ir partido a partido"

"Te queda la espinita de la forma que te fuiste (de Brasil 2014) y hay deudas con uno mismo, pero nada especial, no es una revancha para Uruguay o los compañeros, es por uno". Luis Suárez llegó este domingo al Aeropuerto de Carrasco y no pudo ocultar las ganas enormes que tiene de empezar a disputar el Mundial de Rusia 2018.



En diálogo con Telenoche 4, además de dejar en claro que las aspiraciones de Uruguay son las mismas que tienen "todas las selecciones", porque "los que van al Mundial sueñan con salir campeón", el delantero uruguayo dejó en claro que espera poder enfrentar a Mohamed Salah. "Le deseo lo mejor a Salah, que se pueda recuperar para el Mundial"



"¿Es una ventaja para Uruguay que no esté? No, cuando yo juego miro a las otras selecciones y quiero que estén los mejores", añadió el salteño.



Suárez se sumará mañana a los entrenamientos de la Selección uruguaya, los que ya comenzaron el martes de esta semana en el Complejo Celeste. "Vengo con mucha expectativa y con ganas de sumarme a los entrenamientos. Creo que con sacrificio, estando unidos, que nadie se crea mejor que nadie, como ha ido siempre Uruguay a los mundiales se pueden hacer bien las cosas, pero esto dependerá también de lo difícil que se presenta un Mundial".



"Siempre se puede soñar en grande. Todos los jugadores y todas las selecciones que van a los mundiales sueñan con lo más grande, que es salir campeón. Pero, hay que afrontarlo con la frase típica de ir partido a partido", remarcó Suárez al referirse a las ilusiones de la gente por vivir un gran Mundial.



A 18 días del comienzo del Mundial Rusia 2018, el “Pistolero” se suma a los entrenamientos con el resto del equipo, aunque desde su casa en Barcelona ya estaba entrenando para la Copa del Mundo, según mostró él mismo días atrás en sus redes sociales.



Sobre la confianza con la que llegan los jugadores a la selección, tras el éxito que muchos de ellos tuvieron en sus equipos, Suárez señaló: "anímicamente influye muchísimo, porque sobran las ganas, el entusiasmo, pero también hay que estar atentos porque todo hay que demostrarlo en la cancha".



El salteño, además de anhelar el reencuentro con sus compañeros, lo que está deseando también es volver a juntarse con todo el personal del Complejo Celeste. "Estoy con muchísimas ganas de volver a entrenar, de estar ahí, de vivir el día a día, los entrenamientos, la gente del Complejo, la gente de sanidad, los utileros, con todos los que tenemos una grandísima relación. Todo eso genera expectativa y muchas ganas".



La Celeste entrenará en el Complejo hasta el 9 de junio, día que partirá viaje hacia Rusia. Pero antes tendrá dos fechas importantes. La primera, el lunes 4 de junio cuando tres de los 26 reservados queden afuera de Rusia (la AUF la puede dar a conocer antes). La segunda, el jueves 7 del mismo mes con el partido despedida en el Estadio Centenario ante Uzbekistán (20:00).