Luis Suárez tuvo la varias visitas, un ídolo de la infancia y va por una marca

Barcelona ha tenido un fin de semana más relajado que la mayoría de los equipos de la Liga de España, dada la suspensión del clásico contra Real Madrid que iba a recibir justo en esta fecha. Por lo cual sus futbolistas únicamente se dedicaron a entrenar. En el caso de Luis Suárez, también a recibir en las prácticas a varias visitas.

Podría decirse que la más especial fue la de Bernardo Romeo. "Un ídolo de chiquito", escribió el uruguayo acompañando la foto que subió a sus historias de Instagram.

Hace dos meses atrás en comunicación con Fox Sports Argentina, el uruguayo había dicho que de ese país le gustaba un club. "Siempre dije que desde chico agarré la época que San Lorenzo ganaba todo. Dije que el cuadro que me gustaba era San Lorenzo". A lo que también comentó algunos de los nombres de aquella época y se encontraba "Bernie". "Estaba el Beto Acosta, después agarró Bernardo Romeo, Pipi Romagnoli, veía a toda esa generación cuando era chico. Era lo que me gustaba. Esa generación veía desde Uruguay y me gustaba mucho", dijo el "Pistolero" en unas declaraciones que tuvo la respuesta de Marcelo Tinelli.

Pero la visita del ex delantero argentino no fue la única para Suárez en los últimos días, dado que también recibió a Antonio Pacheco, que también hace unos días había estado de visita en el entrenamiento del Atlético de Madrid cuando José María Giménez lo trató de "ídolo".

Asimismo, el delantero recibió a un viejo compañero de su época en el fútbol inglés. Llegó el lateral con el cual compartió vestuario en Liverpool Glen Johnson, que anunció su retiro a principio de este año luego de las temporadas jugadas en el Stoke City.

Johnson fue siempre uno de los mayores defensores del uruguayo con la prensa inglesa. Recientemente incluso rectificando su apoyo al "Pistolero" acerca de la controversial acusación de racismo sobre Patrice Evra, por la cual el también excompañero Jamie Carragher se disculpó por defender al uruguayo por encima del francés.

Un placer poder conocer al mejor 9 del mundo. Gracias @LuisSuarez9 por ser un crack de cracks. Un ejemplo para el mundo entero ! 🇺🇾 pic.twitter.com/UCqN7JU9Lz — Julian Schweizer (@julianschweize2) October 28, 2019

Finalmente, si de ídolos se trata, también Julian Schweizer tuvo la fortuna de conocer al Luis Suárez. El surfista uruguayo, que en los pasados Juegos Panamericanos logró una de las nueve medallas de la delegación de Uruguay, visitó al futbolista. "Un placer poder conocer al mejor 9 del mundo. Gracias Luis Suárez por ser un crack de cracks. Un ejemplo para el mundo entero", escribió.



La racha La marca que buscará el "Pistolero".

Luis Suárez está en la actualidad en una racha de goleo notable en la liga española, habiendo marcado en los tres últimos encuentros del Barcelona contra Getafe, Sevilla y Eibar. Pero además, entre medio fue sumamente decisivo en las victorias apretadas por Champions League, ambas 2-1, ante Inter de Milán en el Camp Nou y Slavia Praga de visitante. En el primero anotando los dos goles del Barça y en el segundo porque fue su remate el que se desvió en Olayinka y significó el gol de la victoria.

Ahora el Barcelona jugará de local este martes contra Valladolid y el sábado de visitante contra Levante, ambas por Liga. Si logra anotarle a ambos equipos igualaría una de sus mejores rachas de goleador con cinco partidos seguidos anotando.

Aún está distante de los ocho partidos consecutivos que logró en la temporada 2017-2019 de LaLiga cuando anotó desde el 2 de diciembre de 2017 hasta el 28 de enero del 2018. Hizo un total de once goles en esos juegos. La segunda mejor fueron siete encuentros en la 2015-2016, la cual le significó la Bota de Oro, e hizo 10 goles.

Cinco fechas de liga anotando al menos un gol lo logró dos veces, ambas en la 2015-2016. Una cuando hizo 14 goles (le hizo cuatro al Deportivo La Coruña, al Sporting de Gijón, tres al Granada, dos al Espanyol y uno al Betis). La otra al marcar siete.