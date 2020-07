Luis Suárez tiene tiempo para ser el segundo goleador histórico de Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De a uno, Luis Suárez va cumpliendo los desafíos que se impuso para este 2020. El primero y fundamental era recuperarse luego de la operación a la que había sometido y para la cual le pronosticaron al menos cuatro meses de recuperación.

Como suele ocurrir, el "Pistolero" mejoró antes de lo previsto y —beneficiado por la pandemia de coronavirus— logró estar a la orden para la parte final de LaLiga de España, en la que por cierto un par de empates han dejado a Barcelona detrás de Real Madrid.

"Lucho" estuvo desde el partido que marcó la vuelta de la actividad en España, por lo cual se puso un nuevo objetivo. Con 399 goles convertidos en Europa, debía anotar ese tanto que le permitiera llegar a una cifra icónica. Y lo hzo. El 27 de junio convirtió los tantos de Barcelona en el empate 2-2 con Celta en Vigo, con lo cual llegó a 401 goles.

Luis Suarez celebra junto a Messi, socio y amigo, el gol 400 en Europa. Foto: Reuters

Entonces fue momento de pensar en el tercer objetivo, que fue alcanzar a Laszlo Kubala como tercer máximo anotador en la historia de Barcelona, uno de los gigantes del fútbol mundial. Con aquellos dos tantos había quedado a solo uno y lo consiguió el domingo en la goleada barcelonista 4-1 en campo de Villarreal.

Suárez convirtió el 2-1 con una tremenda definición de primera y cruzada al ángulo, alcanzando los 194 tantos con la camiseta culé. Así igualó al húngaro que fue ídolo del conjunto blaugrana entre 1950 y 1962. Por lo pronto la nueva meta es quedar solo en esa última posición del podio, lo que sin dudas llegará en cuestión de días. Pero aunque todo es paso a paso, ya hay nuevos objetivos trazados para el salteño.

Por supuesto que el principal es ganar LaLiga, algo que no depende exclusivamente de Barcelona, pues debe conseguir todos sus puntos y esperar que Real Madrid pierda al menos cuatro en las cuatro fechas que restan. Parece difícil.

El otro es uno nuevo personal y pasa por convertirse en el segundo máximo goleador de la historia de Barcelona, quedando solo por debajo de su a ctual compañero y amigo, Lionel Messi, quien tiene 630 tantos y parece inalcanzable.

César Rodríguez, quien ocupa ese segundo lugar, convirtió 232 tantos para Barcelona, al que defendió entre 1942 y 1955. Suárez se encuentra a 38 goles de esa marca. ¿Cuánto tiempo necesita para eventualmente alcanzarlo? No mucho.

Luis Suárez intenta eludr a Asenjo, arquero de Villarreal. Foto: Reuters

El promedio anotador del "Pistolero" en Barcelona es de 0,7 tantos por partido. Por lo tanto, para alcanzar los 232 goles de César Rodríguez necesitaría 54 encuentros. Teniendo en cuenta que aproximadamente disputa 50 partidos por temporada entre LaLiga, Copa del Rey, Champions y otros certámenes como Supercopas o eventualmente Mundial de Clubes tendría el tiempo suficiente para lograrlo en caso de no mediar lesiones o sanciones prolongadas.

Para comenzar, ya tiene por delante cuatro partidos por el torneo local que, sumados los eventuales 50 del año próximo, serían suficientes si mantiene su promedio de realización. A su vez, aún tiene por jugar partidos de Champions League y quizás por el Mundial de Clubes.

En todo caso la limitación que tiene Suárez es su contrato, que finaliza el 30 de junio de 2021. Esto supone que si no logra la marca entonces, tendrá que renovar para seguir buscándola.

No hay temporada en la que los medios españoles no hablen de su salida de Barcelona o le busquen un reemplazo, los cuales por cierto han llegado y han quedado igualmente a su sombra. De cualquier manera, no hay razones para preocuparse hoy. "Lucho" sigue sumando goles (y asistencias, por cierto) y muy buenas performances, lo que da para pensar que todavía hay Suárez culé por tres o cuatro años más.