Luis Suárez: "Nos tenemos que quedar con el buen segundo tiempo y corregir los errores"

Luis Suárez habló tras la derrota ante Argentina por 1-0 en el debut en la Copa América y pidió quedarse con lo hecho en el complemento. "Nos tenemos que quedar con el buen segundo tiempo y corregir los errores que se cometen", comentó a la señal Directv.

El "Pistolero" reconoció que en el entretiempo hablaron que no estaban "siendo eficaces a la hora de crear situaciones".

Asimismo, manifestó: "Me quedé con la amargura de que tuvimos ocasiones y no pudimos concertarlas. Estos partidos son cada tres días y tenemos plantel para hacer recambio y aprovechar el próximo partido".



"No es una excusa el tema físico. La mayoría son jóvenes y tienen mucho para dar, las condiciones le sobran", valoró el salteño.



El próximo lunes a las 18.00 horas Uruguay tendrá su segundo partido ante Chile.