Luis Suárez "planchó" al Leganés e instaló la polémica

Minuto 71 en el Camp Nou. El arquero Cuéllar saca del ángulo un remate de Messi pero la pelota toma altura y queda adentro del área chica. Luis Suárez es más rápido que el guardameta, toca la pelota y convierte lo que era el 2-1 para Barcelona, que no la pasaba bien ante Leganés.

Suárez a festejar y Cuéllar en el piso retorciéndose del dolor. Las miradas van todas hacia al árbitro, que inmediatamente cobra gol. No hubo llamada del VAR y por eso el tanto fue convalidado y así el equipo culé se volvió a adelantar en el resultado cuando Leganés se ilusionaba con dar vuelta el marcador y dar el batacazo en el Camp Nou.

Las protestas al árbitro De Burgos Bengoetxea fueron de todo el plantel visitante; de aquellos que estaban adentro del campo y también de los que estaban afuera, aunque realmente el árbitro no se equivocó: el gol de Suárez fue bien convalidado.

La molestia de Cuéllar llevó a que en la jugada siguiente se volviera a cruzar con Luis Suárez y en una reacción en la que podría haber sido sancionado, el arquero le lanzó un codazo al “Pistolero”, quien quedó en el piso mientras Jordi Alba protestaba por la infracción.

De todas maneras, como suele suceder en todas las instancias, hay quienes están a favor y quienes están en contra y esta ocasión no fue la excepción.

“Jode más sabiendo que hay VAR. Están cinco minutos mirando a una pantalla. Creo que es falta, en el área chica el contacto con el portero es falta. Nos vamos jodidos porque hemos hecho un gran trabajo y hemos aguantado hasta que faltaron 20 minutos”, declaró Recio, jugador del Leganés, tras el encuentro.

La del jugador no fue la único voz que se alzó. Hubo otras que también criticaron la decisión de De Burgos Bengoetxea. “Considero que hay falta del uruguayo a Cuéllar. El delantero del Barcelona va con los tacos por delante e impacta en el guardameta del Leganés. No puede ser que estas jugadas no sean chequeadas por el propio colegiado en el terreno de juego”, manifestó el exárbitro Andújar Oliver.

La jugada fue dudosa, eso es innegable, pero luego de observarla en la transmisión televisiva se aprecia que falta no hubo y que el pedido de “plancha” fue bien desestimado por el árbitro que convalidó el gol 15 del “Pistolero” en LaLiga, el cual le permite ser el escolta de Lionel Messi en la tabla de goleadores.

La “Pulga” llegó a 18, ya que en los descuentos puso el tercer tanto del Barcelona para cerrar una victoria que la había abierto Dembelé y que Braithwaite quiso evitarla cuando empató para la visita, que tuvo durante los últimos 12 minutos a Michael Santos en campo.

Dembelé sufrió un esguince.

El francés, que fue uno de los mejores mientras que Lionel Messi estuvo en el banco de suplentes, encendió las alarmas en el complemento cuando cayó al césped y se lo observó muy sentido.

Tras el partido la sanidad de Barcelona confirmó: Ousmane Dembelé tiene un esguince en el tobillo izquierdo. Este lunes (por hoy) se le harán más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión.