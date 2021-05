Luis Suárez, el "Pistolero" de una ciudad que se transformó en un 9 de leyenda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ni el agente que lo intentó frenar al tomarlo de la mochila que cargó en su espalda, ni aunque le hubiesen puesto un vallado de 2 metros de altura. Nada lo iba a detener. Como pasa en la cancha cuando persigue objetivos. Al igual que el resto de sus compañeros, Luis Suárez emprendió una iluminada carrera de felicidad para fundirse entre los brazos de los hinchas del Atlético de Madrid que esperaron a los jugadores afuera del estadio del Valladolid.

Y el estacionamiento del feudo del escenario, en el que minutos antes un nuevo gol suyo había consumado el sueño de ganar LaLiga más significativa de su carrera deportiva, se convirtió en el primer palacio del reconocimiento a un 9 de leyenda.

Entre saltos, cánticos y alguna bengala roja que le entregó a la unión de jugadores e hinchas un marco de la inmortal pasión futbolera, el “Pistolero” recibió una pequeña demostración del enorme cariño que en poco tiempo consiguió ganarse de los colchoneros a fuerza de una campaña histórica. Memorable. Que no hace otra cosa que ratificar sus dotes de goleador implacable y merecedora de las consideraciones que se entregan para “Lucho”, porque no hay forma de interpretar que esta Liga española no es la Liga del 9 campeón. Si, es contundente: LaLiga 2020-21 es la Liga de Suárez.

Y lo mejor de todo es que se dio todo como lo había anticipado Lionel Messi poco después de efectivizarse la peor de las salidas de Suárez del FC Barcelona, cuando escribió en Instagram: “Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron”.

Versión que el crack argentino respaldó con el tiempo, al admitir en una entrevista: “Me pareció una locura lo que hicieron con Luis, por cómo hicieron las cosas, por cómo se fue. Se fue gratis y se lo dieron a un club que iba a luchar por los mismos objetivos que nosotros”.

Y la lucha, la pelea la ganó el salteño. Con 21 goles que entregaron 24 puntos. Con una formidable campaña de un gol cada 120 minutos, para llegar a un promedio fabuloso suyo por LaLiga española de 0.76 goles por partido en los 223 que suma con dos camisetas. De ellos ganó el 72.6% de los puntos.

Pero para ser un 9 de leyenda se precisan varias cosas, muchas que Suárez terminó añadiendo a su historial. Por ejemplo, consiguió demostrar que era el delantero centro que precisaba el Atlético de Madrid, el que rompió con la maldición de ese 9 goleador. El que fue capaz de destruir los números que juntos Álvaro Morata y Diego Costa alcanzaron en la temporada pasada: 17 goles. El que logró que desde aquel registro del propio Costa en 2014 (27) otro atacante central colchonero superara los 20 tantos. Algo que no fueron capaces de obtener ni Mario Mandzukic, Fernando Torres, Kevin Gameiro y el mencionado Morata.

cifras 2/ Goles en famosa “zona Suárez”

Simeone lo anunció y su denominación ya es histórica: “zona Suárez”. Se hizo real: dos goles decisivos en los dos partidos finales.



5/ Top 5 entre los goleadores

Salvo en la primera temporada, el uruguayo siempre estuvo entres los cinco artilleros de LaLiga. En 2015-15 fue el “Pichichi”.



5/ Ligas ganadas, más que el resto

Entre 2014-15 y 2020-21, Luis Suárez tiene ahora cinco ligas ganadas, más que cualquier jugador desde entonces.



7/ Temporadas en la liga española

Acumula 168 goles por LaLiga: 147 con el FC Barcelona y 21 con el Atlético de Madrid. Se convirtió en el tercer goleador histórico blaugrana.



6/ 0.76 goles de promedio en liga

168 goles en 223 partidos disputados le entrega el promedio de 0.76 por cotejo. Entre los seis mejores de la historia del torneo.



2/ Lugar por detrás de Lionel Messi

Desde que llegó a la Liga española, en la temporada 2014-15, el único jugador que lo supera en el goleo es Lionel Messi.



4/ Goles más que Morata y Costa

Con sus 21 goles en LaLiga 2020-21, Suárez superó los 17 que sumaron juntos Álvaro Morata y Diego Costa en 2019-20.

Además de ello, Suárez es leyenda porque desde que pisó suelo español, después del Mundial de Brasil 2014, el único jugador que consiguió mandar la pelota a las redes rivales en mayor cantidad de ocasiones fue Lionel Messi.

Entre aquella temporada que Suárez abrió con 16 goles y esta última, el delantero uruguayo llegó a 168 goles por LaLiga. Messi está arriba de todos con 231, pero atrás de “Lucho” obviamente quedó Cristiano Ronaldo porque se marchó a la Serie A (134), pero también Karim Benzema con 120, Antoine Griezmann con 116. Ni Iago Aspas con buenas racha (105 tantos) estuvo cerca de arrimarse a esta descomunal campaña goleadora del salteño en la madre patria.

Por si fuera poco, siguiendo incluso el puñal que lanzó Suárez desde el propio campo del Valladolid, cuando con tranquilidad remarcó: “ahí están mis estadísticas, cinco de siete ligas, ahí está Luis Suárez”, lo que hay que reflejar es que pasó con los hombres que pudieron ocupar el lugar de “Lucho” en el equipo blaugrana.

Es bien simple, de antemano hay que concluir como lo definió la propia Liga en la cuenta oficial de Twitter: “¡Eres enorme, Luis Suárez”. Es que, por ejemplo, Antoine Griezmann terminó metiendo 13 tantos, Ousmane Dembelé apenas 6, Ansu Fati 4 y el danés Martin Braithwaite 2.

O sea, cuatro jugadores pudieron superar apenas los registros que conquistó el salteño en 32 partidos. Con esa comparación se defiende el agradecimiento colchonero a Josep Maria Bartomeu, el presidente del Barcelona que se unió a Ronald Koeman para empujar por la puerta de atrás al uruguayo y dar paso a una decepcionante labor de aquellos que debieron trabajar para que el daño fuese mucho menor.

Entonces, aquella decisión catalana terminó siendo un error grosero. Un gigante del gol que se marchó para desenfundar sus poder ofensivo y seguir haciendo daño en el fútbol español. El 9 que quería Diego Simeone para que aparezca en los momentos importantes. Porque cuando se entra en la “zona quemante”, ahí se precisa un 9 de leyenda.