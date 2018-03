Luis Suárez lo perdonó a Ashley Williams 

Luis Suárez y el defensa y capitán de la selección galesa, Ashley Williams, cambiaron camiseta al final del partido en el cual La Celeste se impuso a los Dragones por 1-0.



El gesto dejó en claro que el delantero salteño dio por superado la diferencia que se pudo suscitar tras las viejas afirmaciones de Williams, jugador de 33 años, sobre el salteño en su libro "My Premier League Diary", cuando estableció que el atacante del Barcelona "no merece ningún respeto" porque constantemente "fingía faltas más que cualquier otro jugador".



Williams corrigió sus palabras en la previa del duelo frente a la Celeste cuando dijo: "Eso no fue así en realidad. Obviamente explotó y se hizo más grande de lo que en realidad era. Solo quise decir en ese momento que él es el delantero más difícil que enfrenté en la Premier League". Y luego remarcó: "es uno de los mejores delanteros del mundo, y definitivamente es uno de los mejores contra los que he jugado".