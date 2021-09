Luis Suárez sobre partidos en el CDS y el GPC: "No hay que tirar para un lado ni para el otro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez, ausente por lesión para esta triple fecha de Eliminatorias camino a Catar 2022, habló en la previa al compromiso con Bolivia desde España con AUF TV y se refirió, entre varios temas, a la localía de la Celeste en los estadios de los grandes.

Ante Bolivia la selección jugará como local por primera vez en el Campeón del Siglo. Hará lo mismo el jueves ante Ecuador y la idea es que en octubre lo haga en el Gran Parque Central, si Nacional llega a tiempo con el cambio de luces que exige Conmebol.

El Pistolero pidió "valorar esta gestión" de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). "Poder jugar ahora en el CDS y después en el GPC es un detalle que hay que aprovechar", indicó.



"No hay que tirar para un lado ni para el otro", remarcó en dos oportunidades. Asimismo, lamentó perderse estos dos partidos en el estadio de Peñarol: "Es una lástima".



Sobre la posibilidad de jugar el mes próximo en el GPC, comentó: "No se me pasa por la cabeza. Soy un agradecido a Nacional, disfruté mucho mi etapa". De todos modos, el goleador insistió en que "esto es Uruguay" y no deben existir divisiones.

Los conflictos con las ligas

Por otra parte, Suárez fue consultado sobre el conflicto que se desató hace dos semanas cuando las ligas de España, Inglaterra, Italia y Portugal manifestaron su intención de no prestar futbolistas a las selecciones.



"Los jugadores no tenemos voz ni voto en nada, no se nos informa, no se nos comunica, no nos sentimos respaldados. Edi Cavani no sabía hasta unas horas antes si iba a poder viajar", sostuvo.

El "debe" que tiene el equipo y la renovación

Respecto al momento futbolístico del equipo, Suárez puntualizó que "el debe" está en "generar ocasiones".



La Celeste, a pesar de estar en zona de clasificación, llega a este compromiso tras cuatro partidos sin ganar en la Eliminatoria: una derrota y tres empates.



En ese sentido, el artillero indicó que "con la vuelta de la gente hay que salir a contagiar".



Por último, consultado sobre los delanteros que están para suplirlo a él y Edinson Cavani, también ausente, remarcó: "Estamos bien cubiertos". Suárez destacó el trabajo de Maximiliano Gómez, Darwin Núñez, Juan Ignacio Ramírez y Agustín Álvarez Martínez.