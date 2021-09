Luis Suárez trabajó a la par del plantel del Atlético de Madrid y apronta la vuelta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diez días después de sufrir el edema en la rodilla contra el Villarreal, que lo dejó fuera de la triple fecha de Eliminatorias, Luis Suárez ya está a disposición de Diego Simeone, que contó con él para todo el entrenamiento de este miércoles, en la que el delantero demostró que ultima su recuperación.

El goleador uruguayo participó en todo el entrenamiento, incluidos los ensayos tácticos del técnico argentino, que lo tendrá listo, salvo sorpresa, giro inesperado o una cuestión de mera precaución, para el duelo del próximo domingo contra el Espanyol, según reflejó la hora y media de trabajo matutino de este miércoles, aún a cuatro días de la vuelta a la competición en el RCDE Stadium.

Los entrenamientos del jueves, viernes y sábado confirmarán cuál es el estado del Pistolero, si solo para entrar en la convocatoria o para jugar de titular, tal y como probó en el ensayo, muy condicionado porque solo había ocho efectivos de campo del primer equipo, a la espera de la vuelta de los futbolistas de sus selecciones.



Cada uno de ellos estuvo en esa alineación: Felipe Monteiro y Mario Hermoso, como centrales, con Sergio Camus en la misma línea por la derecha; Sime Vrsaljko, como carrilero derecho; Héctor Herrera -ya listo para entrar en juego tras perderse los primeros tres choques del curso por unas molestias musculares-, Geoffrey Kondogbia y Thomas Lemar, en el centro del campo; y Joao Félix -ya repuesto de su operación de tobillo- y Luis Suárez, en la punta.



Aún faltan por sumarse al trabajo hombres como Marcos Llorente, Koke Resurrección o Kieran Trippier, indiscutibles hoy por hoy en las alineaciones, además de los internacionales suramericanos que no llegarán al menos hasta el sábado, un día antes del encuentro que disputará el Atlético contra el Espanyol, como es el caso de Ángel Correa, José María Giménez, Rodrigo de Paul y Matheus Cunha; los dos primeros habituales en el esquema principal de Simeone.



Además, ni Stefan Savic, un fijo en el once toda la pasada temporada y la actual y baja en el entrenamiento por un traumatismo en el tobillo sufrido con su selección, ni Renan Lodi, con permiso del club por un asunto particular, participaron este miércoles en la sesión con el grupo, como tampoco lo hizo Antoine Griezmann, que tuvo trabajo en el gimnasio después de jugar anoche con Francia.