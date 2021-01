Luis Suárez fue el gran ninguneado en la oncena sudamericana de la década

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una vez más los uruguayos volvemos para decir "todos somos Luis Suárez". Ya lo fuimos cuando la FIFA decidió expulsarlo del Mundial de Brasil en una medida totalmente desproporcionada; también cuando en Barcelona lo sacaron por la puerta de atrás por ser amigo de Lionel Messi, aunque el "Pistolero" ahora disfruta de su dulce venganza; y esta vez lo volvemos a ser luego de que la IFFHS no lo incluyera en el equipo ideal del fútbol sudamericano de la última década.

Siempre las elecciones de mejores deportistas, los rankings y hasta las encuestas se miden de acuerdo al resultado que le toca a cada uno. Sin embargo, y sin conocer los criterios que tuvo la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), son absolutamente discutibles algunos de los nombres elegidos para esta oncena ideal.

Empecemos por el principio que es discutir algunas presencias, a saber:

Julio César (arquero)

Se retiró en 2017 desde 2011 (cuando se supone que comienza la década) hasta 2020 atajó en Inter en 2011-2012, luego se fue al Queens Park Rangers, al Toronto FC y en Benfica. No ganó ningún título internacional en la década.

Ángel di María (mediocampista)

Lo único importante que hizo fue haber convertido el gol de Argentina a Holanda que le dio el pase a la final del Mundial 2014 ante. Ganó una Champions con Real Madrid, pero luego pasó por Manchester United y Paris Saint-Germain sin haber brillado.

Paolo Guerrero

Seguramente es un jugador que cualquiera querría tener en su equipo y eso está fuera de discusión. Ganó el Mundial de Clubes 2012 y la Recopa Sudamericana en 2013 con Corinthians, pero no parecen ser suficientes como para comandar el ataque ideal. Y acá es donde debería estar Suárez.

Los títulos de Luis Suárez

Empecemos a repasar la carrera de Suárez de 2011 hasta 2020:

- Campeón de la Copa América 2011

- Mejor jugador de la Copa América 2011

- Ganador de la Copa de la Liga con Liverpool en 2012

- 10 títulos con Barcelona

- Tercer máximo goleador histórico de Barcelona

- Campeón de la Champions League con Barcelona en 2015

- Ganador del Mundial de Clubes con Barcelona en 2015

- Goleador del Mundial de Clubes con Barcelona en 2015 con cinco tantos

- Ganador de 1 Supercopa de Europa con Barceolona

- 2 veces Bota de Oro de Europa (2014-2016)

- Máximo goleador de la Selección de Uruguay con 63 anotaciones

- Máximo anotador histórico de la Eliminatoria sudamericana (sí, la de Conmebol) con 25 goles.

- Integrante del 11 ideal de la FIFA en 2016



Esto no es ir contra Paolo Guerrero (con 39 goles es el máximo anotador histórico de la selección de Perú), sino a favor de Suárez, que no es lo mismo, porque no da la sensación que sea justa la elección del centrodelantero.

Diego Godín, Diego Forlán, Edinson Cavani...

Suárez no es el único uruguayo que podría haber integrado esta selección ideal de la década. Diego Godín ha sido un baluarte de la selección uruguaya y del Atlético de Madrid que, con un gol suyo, ganó la Liga de España en el mismísimo Camp Nou ante Barcelona.

También podría estar Diego Forlán, porque aunque no cuente que haya sido el mejor jugador de la Copa del Mundo en 2010, pues la valoración comenzaría en 2011, fue campeón de América en 2011.

Y por supuesto que también Edinson Cavani podría apuntarse en ese equipo. Goleador histórico del París Saint Germain, club con el que ganó 21 títulos, además de una Copa Italia con Napoli en 2012.

Faltan los chilenos bicampeones de América

Por la sangre de este escriba corre sangre celeste y de allí que se haga la defensa de los uruguayos, pero para dar una muestra de objetividad parece ilógico que al menos tres futbolistas chilenos no estén en este once ideal de la década cuando son bicampeones de América con La Roja.

Claudio Bravo debería ser el arquero, pues tiene más pergaminos (en el período 2011-2020, que se entienda bien) que Julio César. Arturo Vidal bien podría estar en lugar de Casemiro y Alexis Sánchez debería al menos pelearle un lugar al "Kun" Agüero, al igual que Cavani.

Chile tiene dos títulos de América y ambos los ganó en esta década. ¿No merecía al menos tener a un futbolista en esta oncena? Por supuesto que sí.

La polémica, como cada vez que aparece un equipo de este estilo, ya está instalada. Luis Suárez fue el gran ninguneado en esta oncena y, de rebote, también la Selección de Uruguay.