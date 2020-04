Luis Suárez: "Neymar siempre será bienvenido en el vestuario"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez de deshizo en elogios hacia Neymar y el argentino del Inter de Milán Lautaro Martínez, cuyos nombres volvieron a sonar para una eventual llegada al Barcelona, afirmando que el brasileño "siempre será bienvenido en el vestuario" por su pasado azulgrana.

"Tal como está la situación hoy en el mundo, hablar de quién pueda venir por cómo está todo es complicado. Pero sí puedo hablar como los jugadores que son y son enormes jugadores", afirmó Suárez en una entrevista que publica este miércoles el diario catalán Mundo Deportivo.

"A Ney todo el mundo lo conoce y sabemos el aprecio que le tenemos dentro del vestuario, lo que es como jugador es indiscutible porque tiene muchísimo todavía para dar y en el vestuario siempre sería bienvenido por el cariño que se le tiene", aseguró Suárez, que atendió a Mundo Deportivo de forma telemática.

El brasileño vuelve a sonar para una llegada al Barça, después que el pasado año fracasaran las negociaciones entre el club español y el PSG.

Pero, en las últimas semanas, la prensa catalana ha venido comentando un supuesto interés del Barcelona por el delantero del Inter Lautaro Martínez como repuesto precisamente del artillero uruguayo.

"Es un jugador que viene creciendo muchísimo en Italia, es un 'nueve' que tiene movimientos que son espectaculares y eso refleja lo gran delantero que es", dijo Luis Suárez, preguntado por su compatibilidad con estos jugadores.

"No es que uno se sienta compatible sino que uno se siente contento de que el club quiera incorporar jugadores que vengan a ayudar y a cumplir el mismo objetivo que es el de todos, el de querer ganar todo", dijo el "Pistolero", que afirmó que todavía no ha hablado de su renovación con el club azulgrana: "En estos momentos yo tengo contrato en el club y no pienso en otra cosa que no sea por ahora cumplir ese contrato. Después ya llegará el momento seguramente por parte del club y por parte mía de sentarnos a hablar porque la relación siempre fue buena".

Cabe recordar que Luis Suárez, de 33 años, finaliza contrato con el Barça en junio de 2021.