Luis Suárez: "No era el momento adecuado para subir esa foto y pedimos perdón"

Luis Suárez rompió el silencio luego de la polémica que se generó en cuanto a los casos positivos de COVID-19 en la selección de Uruguay y ya instalado en Madrid desde hace varios días, el delantero de 33 años aclaró algunas versiones a las que según entiende, se dramatizaron más allá de que reconoció el error de la foto del "fueguito" en el Complejo Celeste.

“Me siento muy bien y no tengo ningún tipo de síntomas. Lo importante ahora es cuidar mi salud y estar alejado de los allegados. Una de las cosas que tenía ganas de aclarar es la pelota gigante que se armó en estos días y uno que está adentro y dio positivo soy yo, por eso es bueno aclarar ciertas cosas en lugar de especular con diferentes versiones”, le dijo Luis Suárez al programa “Punto Penal” (Canal 10).

La foto que disparó la polémica en la selección de Uruguay. Foto: @LTorreira34

En esa línea, el uruguayo manifestó que “lo primero que hay que hacer es reconocer el error del momento de la foto porque es lo que más repercusión tuvo. Hay muchos peros detrás y no es un tema de excusas sino de reconocer que no era el momento adecuado para subir esa foto y pedimos perdón, pero a su vez era inevitable que cuando se juntó la selección y estuvimos varios días concentrados todos juntos con la mala suerte de tener un compañero contagiado, pasara todo esto. Entrenás, desayunás, te cambiás, te dcuhás y hacés todo con un compañero que tiene el virus y hasta ahí nadie lo sabía porque a Mati (Matías Viña) recién le dio positivo cuando regresamos a Uruguay. Y no es culpa de él, claramente”.

El “Pistolero” Agregó que “Mati Viña pasó tres controles previos antes y dio negativo. El sábado dio positivo y te ponés a pensar y estuvo en todo momento con notros. Festejó en el vestuario y todo con nosotros. Después que un compañero contrae el virus lo que hay que tratar es de tener todas las precauciones y estábamos cautos, pero reconocemos y pedimos perdón por la foto. Pero todo esto no es a raíz de la foto porque es del sábado de noche al libre y estábamos en ronda. La foto fue un segundo que nos juntamos así para sacarla. Y no todos estaban tomando mate. Eran las 8 de la noche. Por eso digo que hay muchos peros y mucha gente que habla y critica. Nosotros reconocemos el error de la foto, pero que no se haga de esto una pelota grande. Reconocemos nuestra parte. Si la AUF tiene que hablar con nosotros por la multa que se le va a poner y nos tenemos que hacer cargo, nos haremos cargo si fue nuestra responsabilidad”.

“Creo que esto deja una enseñanza y está más que claro que nosotros que estamos en una burbuja en la que cada 48 horas nos hacen testeos y damos negativos, si tenés un allegado que da positivo no sos inmune y eso corre también para la sociedad, para los jóvenes. Tiene que servir de lección. Bajamos un poco la guardia y somos realistas de que cuando tenés un contagio cerca nadie es inmune por más que te de el test negativo y por más controles que haya. Nos tenemos que cuidar y hay que tomar precauciones en todo momento”, dijo el delantero de 33 años.

Luis Suárez en el partido entre Uruguay y Ecuador. Foto: AFP.

El enojo del presidente del Atlético de Madrid

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, hizo público su enojo con la situación que se generó con los casos positivos de coronavirus en la selección uruguaya y hasta dijo que iba a tomar medidas más fuertes ante la FIFA.

Consultado acerca de eso, Suárez manifestó que “está claro que los clubes desde la vez pasada de octubre no están muy de acuerdo con el tema de los viajes largos porque la realidad es que acá nos tienen bastante controlados: no nos duchamos en el club, venimos cambiados y es otro tipo de burbuja en la que las instituciones están en esos detalles día a día. Entonces después se van los jugadores y se contagian como nos pasó a nosotros, por eso es importante que se solucione esto de la mejor manera cuanto antes.



De la angustia a la bronca y la desazón

El uruguayo está en Madrid desde hace varios días y aislado por haber dado positivo de coronavirus en Montevideo. “Es complicado, es difícil de explicar y uno personalmente hablando del club y la selección estando acá en España veo cómo mis hijos que están acá en Madrid no pueden ver a sus abuelos que están en Barcelona, pero yo puedo ir a Colombia, después a Uruguay y venirme a Madrid. Es difícil de entender eso. Es complicado. Es una situación difícil y de alguna manera no todos van a estar contentos pero a nivel mundial hay gente que la está pasando muy mal. A mí me toca como padre y la paso mal. Mucha gente sabe lo que significa la familia para mí. Llevaba varios días concentrado y me cuesta no ver a mis hijos ni a mi mujer y vivir esta situación solo y apartado. La pasás mal como ser humano”.

La reacción tras dar positivo de COVID-19



Luis Suárez contó cómo reaccionó cuando le notificaron que su test de coronavirus había dado positivo y dijo que “no me lo creía porque estando ahí adentro el mensaje que uno asume es que sos inmune y en realidad no. Estaba durmiendo la siesta y entra el profe. Eran como las 4 de la tarde. El doctor y el maestro (Oscar Tabárez) me avisan y me generó una situación de tristeza, dolor, bronca, todo junto. Me dijeron que me tocaba abandonar la concentración y ya estaba dolido. Lejos de mi familia sentí una impotencia bárbara por querer jugar un partido tan importante como contra Brasil con la selección y después contra Barcelona con el Atlético. Pero en realidad hay miles y millones de personas que la pasan mal con esto. Yo tengo la suerte de no tener síntomas, pero soy cauto con la situación”.



Un brote que comenzó con el positivo de Matías Viña



“Primero acá hay que aclarar que no hay que echarle la culpa nadie. Matías se hizo tres tests antes del fin de semana. Uno el fin de semana, otro el lunes de tarde y otro el miércoles ya en Colombia, pero recién el del sábado le dio positivo. Fue un golpe duro por Mati como jugador y después también nos generó un poco de miedo e incertidumbre de ver cuándo habíamos estado con él y estuvimos todos en el vestuario, en la ducha, en la concentración. Pero después te hacés el test y te da negativo y estás entre comillas a salvo. Lamentablemente después apareció un caso más, otro y otro, y se armó una pelota. Cometimos un error. Bajamos todos la guardia cuando nos dio negativo y después aparecieron varios positivos. Algo mal hicimos”.



La preocupación por la salud del maestro Tabárez

Tras conocerse los casos positivos de coronavirus en la delegación que integró la selección uruguaya en la última doble fecha de las Eliminatorias, las miradas apuntaban a la situación del mastro Tabárez ya que integra el grupo de población de riesgo.

Luis Suárez habló acerca de esto y contó que “obvio que por el cariño que le tenemos y las edades de la gente del cuerpo técnico y médico me preocupa y estamos en contacto constante. Por suerte por ahora va todo bien. Yo hablo con el profe, con Mario Rebollo hablé el otro día y con el maestro también. Celso Otero me llamó ayer y están todos sin síntomas. Eso es importante para ellos. Me preocupa eso y lo de mis compañeros con los que hablo casi todos los días y están bien”.



Luis Suárez y el maestro Oscar Tabárez. Foto: Archivo El País.

Perderse dos partidos de los más esperados

El “Pistolero” es un fiel representante de las características del jugador uruguayo y así lo definió Diego Lugano, quien supo compartir muchas cosas con Suárez. Pero tras dar positivo de coronavirus, “Lucho” se perdió no solo el partido de Uruguay frente a Brasil sino también el del Atlético de Madrid contra Barcelona en lo que iba a ser el primer enfrentamiento del uruguayo ante los azulgranas luego de su salida del club en el último mercado europeo.

“La bronca es la misma y en ese momento no pensé tanto. Después al rato cuando uno ya iba asumiendo todo eso me puse a pensar en el partido, que era una semana importante para mí. Por suerte estoy bien de salud y no tengo síntomas. Lo bueno es que el equipo ganó y eso fue una inyección de energía para el club y para mí, porque también demostró que nadie es imprescindible más allá de que queremos jugar todos los partidos”, dijo el salteño.

Acerca de cómo vivió el partido que Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Barcelona con José María Giménez de titular por LaLiga de España, Suárez contó que “lo primero que me acuerdo es que mirando el partido dejé el celular de lado y mi mujer me llamó porque no le contestaba enseguida como veníamos hablando. ‘Pensé que te había pasado algo’ (risas) me decía. Y yo le comentaba que estaba tan metido en el partido que no le di importancia al teléfono. Lo disfruté y es una demostración más de que podemos ganar y pelear por grandes cosas”.

Consultado por cómo veía al Barcelona y la situación que atraviesa Lionel Messi, el “Pistolero” remarcó que “ya hablé demasiado sobre eso y ahora prefiero disfrutar del momento en el Atlético. Como amigo de Leo me preocupa por él, pero sé que está capacitado para dar vuelta la situación”.

Luis Suárez y Lionel Messi. Foto: Archivo.

Vivir en aislamiento



Desde que llegó a Madrid hace ya algunos días y ni bien se supo que era positivo de COVID-19, Luis Suárez está en aislamiento. “Como todo el mundo sabe hace ya unos días me vine de Uruguay con todas las precauciones posibles, sin ver a nadie y estoy encerrado en un apartamento. Es difícil porque mis hijos no sabían que había venido para acá y cuando vinieron los vi a 50 metros y por una ventana. Verlos desde lejos y no poder abrazarlos es bravo. Se hace largo para mi mujer y para mí también. Pero como les decía, papá está de arriba para abajo, de un lado a otro y en algún momento lo podía tener. Tengo la suerte de no estar pensando en si los contagié o no porque no estaba con ellos, pero verlos a la distancia me genera cierto dolor porque quiero abrazarlos”.

En cuanto a la alimentación, el delantero del “Atleti” contó que “me mandan la comida para unos días pero lavar y limpiar me toca hacerlo a mí. Hay que ser cautos. Tengo una parte para hacer ejercicios y me distraigo bastante también. Veo mucho fútbol, pero se hace difícil y el mensaje es claro. Como dije al principio, que esto sirva como ejemplo de que nadie es inmune y tenemos que ser muy cautos y precavidos. Cometimos un error y ya lo aclaré, pero tenemos que cuidarnos porque en Uruguay hay muchos caos y van subiendo. Esperemos que se corte porque es una incertidumbre para todos. Debemos cuidarnos entre todos para salir de esta situación difícil que vive el mundo para volver a disfrutar de nuestra familia, los amigos y los seres queridos”.



ELIMINATORIAS La goleada a Colombia en el podio de grandes triunfos “Puede ser que esté en uno de los mayores logros como selección en victorias a domicilio, pero con el de Ecuador para el Mundial 2010 o la del 2012 o 2013 con Perú en Lima que fue muy buena también. Pero esta de Colombia tiene cierto valor por cómo veníamos, porque perdimos duramente en Quito, éramos conscientes de eso y fuimos críticos de que jugamos mal. Hicimos una charla después del partido ahí mismo y una de las cosas que dije fue que hay muchos jóvenes que no están acostumbrados a estas derrotas y los que tenemos más experiencia estamos totalmente de acuerdo de que podemos revertir esto. Tenemos capacidad, calidad y jugadores para dar vuelta esta situación. Y ahí empezó el partido contra Colombia, con charlas, mensajes. Eso tuvo sus frutos”, dijo Luis Suárez ante la consulta de en qué lugar ponía la gran victoria de La Celeste en Barranquilla el 13 de noviembre.

El momento de la selección en las Eliminatorias

“Creo que no nos podemos quejar en el sentido de que estamos en una posición ahora y en las Eliminatorias anteriores estábamos más adelante, pero también eso es una demostración de lo difícil y complicado que es. Todo el mundo da por eliminado a Bolivia y Venezuela, pero un equipo sacó un punto en Paraguay y el otro le ganó a Chile. Tenemos que estar todos los partidos atentos en todo. No hay que bajar los brazos en ninguno y ni regalarse por la posición en la tabla. Debemos estar atentos todos hasta el final para lograr el objetivo que es jugar el Mundial”, expresó Luis Suárez acerca de lo que ha sido el inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

¿El “Cholo” Simeone es un entrenador casi uruguayo?



Luis Suárez llegó al Atlético de Madrid en el último mercado de pases de Europa a pedido de Diego Simeone, un entrenador que está dejando su huella en el equipo colchonero. “Salvando las distancias tiene muchas cosas que tenemos los uruguayos y además te genera la sensación y ambiente de vestuario de la selección por todo lo que transmite y su forma de convencer al jugador que es espectacular. No me sorprende porque de afuera te dabas cuenta pero ahora sí estoy disfrutando de un entrenador que se valora mucho a nivel mundial”, dijo el salteño.

Una adaptación a medias en Madrid



El delantero se mudó de Barcelona a la capital española y acerca de ese cambio remarcó que “la verdad que hasta lo que se puede y deja el virus, porque no te deja recorrer mucho, estoy disfrutando más de lo deportivo y esta etapa en el Atlético de Madrid que de la ciudad en sí. El cambio no es tan grande pero sí varía en el tema de mis hijos porque llevábamos seis años en Barcelona y tienen sus amiguitos ahí. Cambiar eso genera te genera cierta incertidumbre pero están muy felices en el colegio por suerte. Son momentos complicados ahora porque su padre no está, tiene el virus y eso les genera miedo, por eso a pesar de estar lejos, debo estar cerca de ellos para entenderlos en todo momento”.