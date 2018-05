Luis Suárez: "Me quiero sacar la espina del Mundial anterior"

Luis Suárez habló en Barcelona en una entrevista con la Radio Rincón de Fray Bentos, en el programa Cadena Celeste con el diálogo con el periodista Javier De León.

¿Qué se juegan en El Clásico?

"Obviamente que la dignidad, el orgullo de querer ganar un clásico, darle una alegría a nuestra gente que, a pesar de haber defraudado nosotros en Champions, nos apoyaron todo el año. Hay que reconocer que se hizo un gran año futbolístico, se perdieron solo dos partidos en todo el año y eso es mucho mérito. Ahora con el objetivo de seguir con estadísticas extra: intentar terminar La Liga invictos".

La eliminación con Roma

"Es un partido malo que tenés, momentos que se te complican y estás en el bache que no te sale nada, perdíamos pelotas pelotudas, no estábamos funcionando bien, ellos nos hicieron un gol enseguida que les dio otro autoestima. Después pasa lo que pasa, el que juega de local se agranda. En un error en un córner te hacen un tercero y te deja sin posibilidades".

"No creo que sea mi último Mundial".

"No creo que sea mi último Mundial, cumplí 31 en enero. Todavía queda. Me quiero sacar la espina a nivel personal de cómo me fui del Mundial anterior, en el cual podría haber aportado muchísimo más al grupo. Tratar que Uruguay llegue con el perfil de siempre: humilde, trabajador, unidos, que nadie se crea mejor que ninguno; eso es importante para nosotros para hacer un buen Mundial".

Suárez no el partido que Uruguay quedó eliminado en los últimos dos Mundiales: vs. Holanda y vs. Colombia.

"Te quedan esas espinas de qué hubiese pasado. En una (Sudáfrica 2010) ya se había hecho algo increíble como llegar a semis y con Colombia (en Brasil 2014) después de tanto tiempo te das cuenta que pudo haber afectado algo de cómo me fui, de la suspensión; aparte de jugadores de fútbol somos seres humanos, todos: el plantel, el cuerpo técnico, la gente que estaba con nosotros debió sentir ese dolor y nos pudo haber perjudicado".

"Desde que empecé en la selección teníamos compañeros que pese a tener pocos minutos siempre aportaban muchísimo afuera de la cancha".

"Desde que empecé en la selección mayor teníamos compañeros que pese a tener pocos minutos siempre aportaban muchísimo afuera de la cancha y eso es fundamental a la hora de convivir, de estar afuera. Había compañeros con pocos minutos que estaban siempre apoyando, de buen humor, con una sonrisa". En ese sentido nombró jugadores como Sebasitán Eguren, Andrés Scotti y el "Loco" Abtreu. "Esos jugadores se extrañan por la relación que se generó, pero después otros jugadores fueron agarrando ese rol".

Qué le toca por ser uno de los referentes.

"Uno tiene que pensar cada palabra que dice porque uno lo dice por intentar ayudar al compañero pero que no se malinterprete en que uno habla por llevar más años y quiere pasar por encima de los más jóvenes, sino que sea un mensaje positivo, constructivo a la hora de convivir y de jugar. Cada uno cumple su rol, los más jóvenes te miran en todo, desde cómo entrenás a cómo comés; eso es lindo porque aprenden cosas buenas, te demuestra que uno es un buen ejemplo. Incluso compañeros que te llegan a preguntar si veía cosas para mejorar".

La llegada de Torreira.

"Es un jugador que hace mucho tiempo venía a un buen nivel en la Sampdoria. El maestro le dio una oportunidad que él venía luchando. Es un grupo que es muy complicado. No me gustaría estar en la cabeza del maestro a la hora de decidir porque la tiene muy complicada".

La posibilidad de partir de España a Uruguay antes del final de la temporada.

"No ganás nada tampoco porque lo que un jugador quiere es tener ritmo. A pesar de haber tenido muchos partidos, tenés que tener ritmo porque si dejás de jugar ahora el Mundial empieza en un mes y medio, el jugador llega con falta de fútbol. Sí hay que se cocientes, tomarte estos partidos como de alta intensidad pero también pensando en el futuro. Estoy muy convencido de lo que quiero hacer en el Mundial. Estoy trabajando para llegar de la mejor manera".

La anécdota con "Josema" Giménez.

"Uno de los goles que más recuerdo es uno que le hago al Atlético de Madrid en el Camp Nou. 'Josema' me quiere atorar y ahí es cuando le poco el culito y el ya se tiene que frenar porque si no me hace penal. Eso es una mínima ventaja que le sacás para la posibilidad del disparo".

Su relación con Messi.

"La relación se va haciendo en el día a día, el conocerte como compañero y como ser humano. Porque también tenemos una vida afuera, somos padres los dos, tenemos las mismas costumbres, tenemos la misma edad, nos gusta joder, nos gusta juntarnos a tomar mate, a veces salir a comer. Todo eso te genera tener una linda relación. A medida que pasa el tiempo vas agarrando más confianza hasta hoy en día que es difícil para un jugador en el fútbol conseguir un amigo, más en tu posición, donde hay muchos egos. En ese sentido nosotros no lo vivimos para nada. Él me ayudó a hacer goles cuando estaba peleando la Bota de Oro, ahora si a mí me toca la posibilidad para él bienvenido sea. Siempre recalco eso: lo veo como a Leo, mi compañero, mi amigo, el gran padre que es, el gran marido que es; no lo veo como Leo Messi como lo ve todo el mundo. Sí hay veces que adentro de la cancha lo veo y son increíbles las cosas que hace, son únicas. Pero afuera de la cancha nos gusta que nos traten como a uno más.

Cuando habló con Messi tras la final de la Copa América Centenario, cuando podría salir del Barcelona.

“Lo que hice fue mostrarle la realidad. Que en ningún lugar iba estar más feliz que acá, que en ningún otro lugar iba a conseguir lo que logró acá. Pero la decisión la tomó él. Pero creo que en ningún momento se le pasó por la cabeza de moverse de acá”.

Su relación con Neymar.

"Primero empieza la relación porque un brasileño, un argentino y un uruguayo es imposible que se lleven bien. Fue una mezcla de todo, porque el respeto mutuo a Messi por se el mejor del mundo, lo que es Neymar como un talento que hoy ya puede ganar el Balón de Oro y yo venir a cumplir mi rol. Creo que fui bastante inteligente en el sentido de venir, ver que tengo de un lado a Neymar y del otro a Messi: corro busco mis espacios. No había envidia, no había celos. Lo que generamos nosotros fue amistad en el sentido de querer ayudarnos siempre: un día patea el penal uno, otro patea el penal otro y eso te genera una buena relación. Piqué incluso dijo que la relación que teníamos los tres de arriba nunca la había visto".

La salida de Neymar al PSG.

"La salida dolió por lo que era Ney como compañero y como jugador de fútbol, pero son decisiones que tiene que asumir uno. Ney las asumió con toda la responsabilidad, pero siendo consiente que acá se lo iba a extrañar. Hablamos con Ney (junto con Messi) porque tenía dudas, llevaba mucho tiempo en el club y para mí no era por dinero que se iba, era por objetivos que quería cumplir en París. Lo dejamos para que la decisión la tomara él con su gente"

¿Se retira en Barcelona?

"Es difícil. Nunca nadie creo que se llegó a retirar acá jugando al máximo nivel. Sí es el deseo. Estoy feliz porque estoy donde siempre quise estar. Del futuro nunca sabe. Me quedó la espinita de la Premier League con el Liverpool, pero era difícil que se diera otra oportunidad. Ahora Liverpool tiene posibilidad de Champions. Mi cabeza (desde su llegada a Barcelona) estuvo acá, en el mejor equipo del mundo, con el mejor jugador del mundo, con los mejores jugadores. Es espectacular".

La posible llegada de Griezmann.

“Enorgullece que traigan jugadores de esa calidad como Antoine, como vinieron Dembélé o Coutinho. Son jugadores que aportan muchísimo, él lleva muchísimos años jugando a altísimo nivel, siempre peleando. Comanda arriba al Atlético y eso es fundamental. Bienvenido sea, porque no viene para quitarle el puesto a nadie sino con la ambición de querer ganas cosas importantes”.

Las chances de Uruguay en el Mundial.

"Siempre se piensa en grande, pero primero con el objetivo de pasar de fase que son partidos difíciles. Después sí, son once contra once y el que esté mejor ese día va a ir pasando de fase"