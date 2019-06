Luis Suárez llegará bien al debut en la Copa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez, el único que faltaba para completar el grupo de los 23 futbolistas que viajarán a Brasil el próximo jueves 13, llegó ayer y no ocultó sus ilusiones de ganar la Copa América de Brasil.



El “Pistolero” viene de someterse a una artroscopia en su rodilla derecha por una lesión de meniscos y aseguró al arribar al aeropuerto que está “espectacular”, lo que quedó demostrado un par de horas después cuando salió a la cancha número 2 del Complejo Celeste con sus compañeros y participó de los trabajos de definición con que comenzó el entrenamiento matutino efectuado ayer.

Más temprano la gran interrogante entre los periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se hicieron presentes en buen número en el complejo dado que era la última práctica abierta antes del partido despedida del viernes, era si Suárez iba a salir a la cancha o trabajaría solamente en el gimnasio.



Pero el delantero no decepcionó y apareció, aunque su participación en el trabajo fue breve y tras pegarle unas cuantas veces a la pelota, se fue trotando junto a Cristhian Stuani y a Jonathan Rodríguez. Algo lógico teniendo en cuenta que venía de un largo viaje, tras el cual llevó a su familia a su casa y enseguida puso proa al Complejo Celeste.



Su presencia y el hecho de que le pegara a la pelota dio tranquilidad. Por su rodilla y por la importancia que el salteño tiene para Uruguay.

RÉCORD. En lo previo al Mundial del 2014, cuando Suárez sufrió la misma lesión pero en la otra rodilla y también fue intervenido, su recuperación -realizada de la mano del kinesiólogo Walter Ferreira- se hizo en tiempo récord. Demandó 28 días hasta el partido frente a Inglaterra en el que el “Pistolero” anotó dos goles y los festejó con Ferreira.



Esta vez, Suárez tiene mucho más tiempo de recuperación, dado que habrán pasado 36 días desde que fue operado el jueves 10 de mayo por el traumatólogo catalán Ramón Cugat hasta el debut frente a Ecuador. Aunque Ferreira ya no está.



“Estoy muy bien, espectacular, mucho mejor de lo que me esperaba. Hicimos un gran trabajo allá con la gente del club, lo hicimos sin prisa porque teníamos margen de sobra. Ya estoy para ponerme a trabajar”, explicó Suárez al llegar a Carrasco.



“Llego muy bien. Estas tres semanas de parate vinieron muy bien para cambiar un poco el chip. El descanso vino espectacular tras el desgaste físico de todo el año. Vengo con muchísimas ganas”, insistió el “Pistolero”, que cambió de look y arribó con pelo corto y nada de barba.



“Vengo con una gran ilusión, la misma de todos los compañeros y de todos los uruguayos, de querer lograr algo importante en esta Copa América. Somos los que tenemos más copas y hay que asumir esa responsabilidad. No vamos a decir que somos uno de los candidatos, pero el prestigio de la camiseta de Uruguay te hace querer ganarla”, dijo quien ganó la única Copa América que jugó, en 2011, porque no estuvo en las dos últimas.

“Uruguay es un equipo. Nada de individualismos, lo que importa es lo colectivo y si respondemos como equipo vamos a hacer un buen papel en la Copa. Vamos con la ilusión de ganarla, pero con los pies sobre la tierra”, afirmó en diálogo con canal 12 y la radio 1010 AM.



Más adelante, consultado sobre su año en Barcelona donde fue campeón en La Liga, pero no pudo llegar a la final de la Champions League, dijo: “Ganar una liga no es nada fácil y hay que valorarlo y estar orgullosos. En la Champions nos fuimos de la peor manera posible, dejando una mala imagen, lo único que queda es aprender de los errores y pensar para adelante”.



Por la tarde la selección volvió a entrenar, pero a puertas cerradas. Y en ese laboratorio privado es donde Tabárez prepara la Copa América, un torneo que los hinchas se ilusionan con ganar por decimosexta ocasión.

Cavani. El "Matador" dejó tempranamente la cancha. Foto: Gerardo Pérez.