Luis Suárez insinuó que el Barcelona quería echarlo por su relación con Lionel Messi

Luis Suárez habló con el programa argentino 90 minutos de fútbol sobre su tumultuosa salida del Barcelona en el último mercado de pases. Señaló que "ya pasaron los días de tristeza y alegría" de las últimas semanas, pero que aún extraña a su compañero de plantel y amigo Lionel Messi. Además, dejó entrever que la relación estrecha con el argentino puede haber sido una de las razones por las que algunos integrantes de la dirigencia blaugrana querían echarlo del club desde hace tiempo.

Consultado expresamente sobre si la institución blaugrana había querido echarlo por su relación con Messi, el delantero sonrió y dijo: "Esta cara lo dice todo, ¿no?".

“Capaz que les molestaba que uno se llevara bien con Leo, porque tenía una gran relación”, dijo el delantero uruguayo. “Nos buscábamos constantemente en la cancha y fuera, pero por el bien del equipo. Capaz que querían que Leo juegue más con más compañeros. Eso puede ser algo que tenga que ver”, agregó.

Por otro lado, dijo que la intención del club culé de deshacerse de su tercer máximo goleador histórico era algo instalado en la mente de un sector de la dirigencia desde hace tiempo.

"Hace dos años en el Barcelona hubo directivos que ofrecían otros delanteros porque me querían echar. Venía de hace tiempo", señaló Suárez, quien, sin embargo, puntualizó que él mismo lleva varios años insistiendo en la necesidad de que el Barcelona renovara sus opciones para la delantera.

"Hace tres años que vengo diciendo que el Barcelona necesita un 9 joven", expresó el "Pistolero". "Nunca trajeron a nadie que me pudiera competir. Porque siempre estuve a la altura de lo que necesitaba el club".

A raíz de esto, Suárez señaló que esperaba otro trato a la hora de su salida del club. "Con el respeto que me había ganado en la cancha, me merecía, por lo menos, antes de enterarme por la prensa, que me llamen, que me expliquen bien la situación", dijo, y concluyó: "Lo podemos hablar y analizar, porque soy bastante consciente de la edad y del ciclo que había cumplido en el Barcelona, pero me dolió mucho, me lastimó mucho".