Luis Suárez: "Hubiese preferido perderme partidos y que el mundo siguiera normal"

A la distancia, y cumpliendo con la cuarentena obligatoria que se está viviendo en España, Luis Suárez habló en la tarde de este domingo con el programa Fútbol al Máximo especial de radio Oriental.

"Terminar la carrera en la selección jugando en el Mundial sería lo ideal, pero todavía quedan cosas importantes por jugar", dijo el salteño, que agregó que dos de los goles más importantes de su carrera fueron los que hizo en el Mundial de Brasil 2014 contra Inglaterra: "Todos tienen su cierta importancia para uno, pero los dos contra Inglaterra son algo que jamás me voy a olvidar, por el momento, por la circunstancia, porque estaba en duda por la lesión, porque estaba Walter Ferreyra, que si no hubiera dio por él no hubiera llegado a jugar". Pero agregó que"el gol contra Paraguay en la final de la Copa América y el primer título con la selección fue inolvidable así como la noche inolvidable contra Chile, por la importancia y por cómo salí ovacionado por los goles".

Suárez también se refirió al momento y la evolución de su lesión: "Por todas las circunstancias es difícil alegrarse de que cuando vuelva pueda estar bien. Hubiese preferido perderme partidos y que el mundo hubiese seguido normal, es lo que tocó. Es un tiempo que me ayudó, la pierna está fuerte, estoy trabajando bien, aunque hasta que el equipo no vuelva y no me evalúen los médicos y kinesiólogos no voy a tener la certeza sí estoy bien, Necesito en el club hacer ciertas cosas que acá no las hago para confirmar la recuperación".

"Hay que hacer caso de quedarse en casa, es lo que va a ayudar a todo lo demás; sé que en Uruguay es difícil porque hay muchos que viven del día a día, pero sí hay que tener respeto por la situación, tener higiene para que el virus no se expanda. No hay que bajar la guardia. Llevo más de 40 días sin salir, hay que tener la cabeza bien, tener la cabeza preparada, ser consciente de hacer las cosas bien", puntualizó sobre el actual presente el COVID.19.

Sobre su futuro, manifestó que "me siento físicamente para seguir un par de años más en Europa, peleando por conseguir cosas importantes para Barcelona, después no se sabe qué pasará".

El episodio con Giorgio Chiellini en el Mundial 2014

Luis Suárez dijo que "uno después de mucho tiempo va siendo más consciente... En ese momento uno, después de ver imágenes, de seguir viendo cosas, pienso que ese momento para mí fue de cierta impotencia de querer asumir mucha responsabilidad, porque con un empate o derrota quedábamos eliminados, me iba a sentir culpable, cosas que se me cruzaron. Al mínimo detalle cometés errores. Cuesta aceptar el error de uno, me costó asumirlo, me negaba, hubo mucha gente que me ayudó, pero fue error mío, no tiene que haber otro culpable, uno es consciente que cuando se equivoca tiene que asumirlo".

Y concluyó, con madurez, que "lo afronté de la mejor manera, tratando de recomponerme lo mejor posible, hubiese sido difícil levantarme si no fuese por mi forma de ser, de querer demostrar que me equivoqué. Pasado los años te preguntás porque te equivocaste con una tontería de esas si puedo disfrutar del fútbol sin mandarme macanas como sucedió en estos años. Muchas noches me costó dormir y mirar a mi mujer y a mis hijos a la cara. Uno pasó mal, pero por algo pasan las cosas, para asumir y darse cuenta de los errores".