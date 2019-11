Luis Suárez: "Hubiese cambiado la Bota de Oro por ganar la Premier con Liverpool"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool y ahora Barcelona. En todos los equipos en los que estuvo Luis Suárez dejó algo. En la mayoría de ellos además consiguió el objetivo que se trazó, porque en el club tricolor se proyectó hasta Primera División, en el primer club holandés se hizo un nombre y en Ajax fue campeón. Ni que hablar de su presente en el Barcelona. Sin embargo, le quedó una espina clavada y en uno de los clubes que más lo marcó: Liverpool.

En una entrevista concedida al portal Onefootball, Suárez reconoció: "La Bota de Oro que gané en su momento en el Liverpool (2013-2014) la hubiese cambiado por la Premier por todo lo que significaba en ese momento".

El "Pistolero" recuerda que "éramos un equipo muy joven, con muchos jugadores que estaban saliendo, no teníamos el presupuesto que tiene el Liverpool hoy en dí,a así que hubiese tenido muchísimo mérito haber ganado”.

Suárez también dejó algunas reflexiones interesantes sobre distintos puntos. Repasemos algunas:

Un delantero hoy Abraham, Maxi Gómez y Lautaro Martínez

* "Tengo ciertos delanteros a los que miro porque me gusta ver su fútbol, ya sean jóvenes o mayores. Uno es Abraham, el “9” del Chelsea. Me parece un delantero muy bueno, con muy buena finalización, y que se mueve muy bien a pesar de lo joven que es”.

* ​“Otro que me encanta es Maxi Gómez. Aparte de ser uruguayo es un jugador que tiene muchísimas características de las que puede buscar cualquier club en un delantero centro y después, obviamente, hay más jugadores como Lautaro Martínez que también está demostrando un grandísimo nivel”.

UN TÉCNICO ¿Rodgers, Luis Enrique o Valverde?

"Son los tres diferentes. Diferentes filosofías, diferentes formas de ser. Pero creo que uno de los que más me ha marcado ha sido Luis Enrique”.

pendiente Futbolista con el que le gustaría haber jugado

"Ronaldinho es un jugador al que siempre admiré. Su forma de jugar y de disfrutar el fútbol era algo espectacular".

2020 Lista de deseos

"A nivel del club, poder ganar otra Liga y hacer una buena Champions sin dejar de lado la Copa. Después, cerrar la temporada con la Copa América con mi país significaría firmar un año espectacular".