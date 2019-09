Luis Suárez habló de San Lorenzo y Marcelo Tinelli lo invitó al club

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez dio este martes una entrevista con Fox Sports Argentina en la que habló de San Lorenzo y su gusto por el club desde chico, por lo que Marcelo Tinelli, vicepresidente del equipo, reaccionó en Twitter abriéndole las puertas de la institución.

"Siempre dije que desde chico agarré la época que San Lorenzo ganaba todo. Dije que el cuadro que me gustaba era San Lorenzo. Estaba el Beto Acosta, después agarró Bernardo Romeo, Pipi Romagnoli, veía a toda esa generación cuando era chico. Era lo que me gustaba. Esa generación veía desde Uruguay y me gustaba mucho", dijo el "Pistolero" en una comunicación desde Barcelona, donde entrena para recuperarse de su lesión en el sóleo del gemelo.

SUÁREZ ELIGIÓ SU EQUIPO FAVORITO DEL FÚTBOL ARGENTINO#FOXRadio | El "Pistolero" confesó que de chico seguía a uno de los clubes grandes del fútbol argentino e imitaba a un gran goleador. pic.twitter.com/KRZ13AQUb4 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 3, 2019

El uruguayo también agregó que "al Beto lo miraba mucho" y San Lorenzo "tenía un gran equipo", aunque también reiteró que "un referente de chico y un ídolo era el Bati (Gabriel Batistuta). Era un 9 espectacular, muy completo y siempre lo admiré y aprendí de él".

Por las palabras de Suárez es que Tinelli no demoró en escribir en su cuenta de Twitter: "Querido Luis Suárez, tenés las puertas abiertas de SanLorenzo siempre!!! Este sueño algún día lo vamos a concretar".

Querido @LuisSuarez9 , tenés las puertas abiertas de @SanLorenzo siempre!!! Este sueño algún día lo vamos a concretar❤️💙🇺🇾⚽️ https://t.co/7CYbYrhP31 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) September 3, 2019

Durante la charla, en un momento distendido, el uruguayo también confesó entre risas: "Todavía no comí un asado invitado por Messi" a raíz del nuevo parrillero que tiene el 10 de Barcelona en España.