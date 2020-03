Luis Suárez donó 500 canastas básicas a familias del barrio Casavalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fútbol está detenido en casi todo el mundo, pero los jugadores están pendientes de lo que ocurre y muchos se han volcado a ayudar. Uno de ellos es Luis Suárez, quien mientras se recupera en Barcelona de la operación de rodilla que le demandará algo menos de cuatro meses para volver, se ocupó de colaborar con los más necesitados.

Él fue de los pocos beneficiados desde lo profesional por la pandemia de coronavirus. Su lesión lo había dejado prácticamente afuera de la actual temporada, pero la pausa obligada le ha permitido recuperar ese tiempo y es altamente probable que cuando la actividad retorne, él estará ya pronto para jugar porque una vez más le ganó a los plazos establecidos y ya está en la etapa final de su convalecencia.

No obstante, "El Pistolero" sabe que mucha gente la está pasando mal y si bien está lejos en distancia, no quiso estarlo desde lo solidario. Es por eso que en las últimas horas hizo llegar al barrio Casavalle 500 canastas básicas, que incluian alimentos no perecederos y también artículos de limpieza y desinfectantes para ayudar a paliar este complicado momento. Todo lo enviado por Suárez fue distribuido en el club Sacude.

Según se anuncia desde el entorno del futbolista, en los próximos días habrá más entregas de este tipo en distintos barrios financiadas por el "Pistolero", que mantuvo conversaciones con autoridades del gobierno uruguayo para ver de qué manera podía ayudar.

También se aguarda que en los próximos días haya alguna acción similar de parte de la Fundación Celeste, según anunció Diego Godín en la entrevista que concedió a Ovación.