Luis Suárez y las decisiones que lo llevaron a estar hoy en la Elite del fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La carrera de Luis Suárez es conocida. Desde sus inicios en Nacional hasta su presente en el Barcelona muchas cosas han pasado en la vida personal y deportiva del delantero uruguayo que se transformó en uno de los mejores del mundo.

Las reacciones de la platea tras el golazo de Suárez al ritmo de La Cumparsita By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Las reacciones de la platea tras el golazo de Suárez al ritmo de La Cumparsita

En un video publicado por “Otro”, el proyecto multimedia que tiene a Suárez como uno de sus protagonistas, varios entrenadores hablaron acerca de las condiciones del futbolista de 32 años.

Uno de ellos fue Wilson Pírez, quien lo tuvo en su primera etapa en Nacional y remarcó que a pesar de que “Lucho” no tuvo lugar ni bien llegó, de a poco se lo fue ganando para luego debutar en Primera División.

Barcelona lleva a Suárez a Milán, pero no a Messi, Piqué ni Sergi Roberto By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Barcelona lleva a Suárez a Milán, pero no a Messi, Piqué ni Sergi Roberto

Pero en el medio pasaron cosas. Sofía Balbi, su novia, se fue a vivir a España. “Le dije que si ese año no me ascendían al primer equipo, me iba a vivir con ella a Barcelona”, cuenta Suárez.

Eso finalmente no ocurrió. El salteño llegó a Primera Divisón, debutó, hizo goles, emigró al fútbol holandés para jugar en el Gorningen primero y Ajax después, después pasó al Liverpool y por último recaló en Barcelona, donde hoy brilla.