Luis Suárez no fue convocado, ¿qué pasará para el sábado?

Luis Suárez, que quedó fuera de la lista de convocados de Ronald Koeman para el segundo encuentro amistoso, a pesar del diálogo registrado entre ambos en los últimos días, podría aparecer en el plantel blaugrana para el cotejo del próximo sábado. Eso sí, la definición de esta inclusión pasa por la decisión que termine adoptando el futbolista.

Aunque la prensa catalana especulaba con la posibilidad de que el holandés ya incluyera al delantero uruguayo en la nómina de citados para el compromiso de este miércoles frente al Girona en el estadio Johan Cruyff, todo apunta a que esto solamente podrá concretarse por las acciones que lleve adelante el "Pistolero".

Lo que nadie puede negar es que "Lucho" está mostrando una puesta a punto de gran nivel porque se está destacando en los trabajos, pero eso no significa que no siga contrariado con la forma en la que el Barça hizo saber que no quería contar con él para la próxima temporada, especialmente porque asume que tuvo una buena temporada y que así lo avalan las estadísticas.

Quizás por eso desde el club ahora se han emitido señales que tratan de enmendar el error, porque hasta el propio director deportivo se encargó de realzar el papel que tuvo y tiene Suárez en el conjunto blaugrana.

A lo mejor porque todavía no se produjo el movimiento esperado es que Suárez no apareció en la nómina de convocados que sí integran: Neto, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Nelson Semedo, Piqué, Sergio Busquets, Griezmann, Messi, Dembélé, Lenglet, Jordi Alba, Braithwaite, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Junior, Coutinho, Aleñá, Trincao, Pedri, Riqui Puig, Araujo, Cuenca y Konrad.

Queda claro que al Barça le queda todavía choque de preparación, el Trofeo Joan Gamper que jugará el próximo sábado frente al Elche. No sería de extrañar de que el panorama cambie y que Suárez sí termine apareciendo, mucho más cuando Koeman abrió las puertas para una reconstrucción deportiva estableciéndole que si se queda en el club será utilizado.