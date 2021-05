Luis Suárez confirmó que se queda un año más en el Atlético de Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez confirmó este domingo que seguirá una temporada más en el Atlético de Madrid, al día siguiente de proclamarse campeón liguero con los colchoneros.

"Sí, sí, seguro", contestó Luis Suárez al ser preguntado por la televisión Movistar+ si el año que viene seguirá en el Wanda Metropolitano.

El artillero salteño tiene contrato hasta 2022, pero cuenta con una cláusula que le permitía rescindir su contrato al término de la actual campaña.

La imagen del delantero llorando mientras hablaba con su familia por teléfono tras ganar el título liguero el sábado al ganar 2-1 al Valladolid dio la vuelta al mundo.

"Mi mujer era la que convivía conmigo en el día a día en la situación de que me tocó vivir el verano pasado, el tomar la decisión de abandonar el club (Barcelona) en el que estuve muchos años", relató Suárez este domingo durante el acto de entrega de la Copa de la Liga al Atlético.

"Es difícil un cambio para una familia que tiene tres niños, que tenía toda una vida hecha. El sufrimiento del día a día, del cambio, es complicado. Ella sabe lo que yo trabajé para poder revertir la situación y demostrar que podía estar a buen nivel", afirmó Suárez.

"Mis hijos hoy en día, uno va a cumplir casi 8, la niña casi 11 y viven todo en su colegio, con sus amiguitos, hablan de todo, saben la forma que yo me fui, cómo me despedí del Barcelona, saben que era un cambio y me veían con muchísimas ganas de poder demostrar", añadió el artillero uruguayo.