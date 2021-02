Luis Suárez: "Me molestó que se dijera que era mayor y no podía jugar al máximo nivel"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez en la portada de France Football. Y en la de AS y en la de Marca. Luis Suárez reiterando que "le atraía jugar en el Atlético de Madrid, un club ambicioso" y que "no iba a ser feliz donde la gente ya no me quería". Luis Suárez confesando que "lo que realmente me molestó fue que me dijeran que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel".

¿Cuándo juega el Atlético de Madrid? El colchonero juega este martes a las 17 horas ante el Chelsea por la Champions League.

Ese nivel que lo posiciona como goleador de LaLiga española junto a Lionel Messi y que producto de ello vuelve a originarle retos deportivos, porque la prensa madrileña le reclama su aparición este martes ante el Chelsea, para que se estrene como artillero con la camiseta rojiblanca en la Champions League.

1 "El Barcelona me echó"

France Football y su portada de Luis Suárez

En un reportaje concedido a la prestigiosa revista France Football, medio que le entregó la portada, Suárez volvió a hablar de su partida del FC Barcelona. "Lo que realmente me molestó fue que me dijeran que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel, estar a la altura de un gran equipo. Eso es lo que me disgustó. El Barcelona me echó, me dijeron que ya no contaban conmigo. Otra cuestión es si todavía tienes un contrato plurianual y el club quiere venderte". Y agregó:

"El club indicó que de todos modos ya no me tenían en cuenta. Simplemente ya no me querían. Merecía un cierto respeto".

Además, añadió: "Si no hubiera mostrado nada en el Barcelona durante tres o cuatro temporadas… lo habría entendido. Pero he marcado más de 20 goles cada temporada. Siempre he tenido buenas estadísticas, solo por detrás de Messi".

"Hoy ha quedado claro que no es fácil jugar en el Barcelona. Muchas compras no han podido cumplir las expectativas en Barcelona. Llegué a cierto nivel en Barcelona durante seis años e hice lo que se esperaba de mí"

2 La cuenta pendiente

Portada de AS

Con el rótulo de "La cuenta pendiente", diario AS invita al "Pistolero" a dejar su marca ante el Chelsea, equipo que también considera que será uno de los jugadores decisivos del duelo. AS dice: "Luis Suárez es uno de los ases a seguir de este Atlético-Chelsea. En primer lugar, obviamente, porque es el máximo goleador de los rojiblancos, la mejor baza en ataque. Pero en segundo, porque tiene una cuenta pendiente con la competición. Los 16 tantos en Liga que le tienen pichichi contrastan con que en Champions aún no se ha estrenado de rojiblanco. Y ahí está una de las claves".

3 La Champions, el único lunar de Suárez

Portada de Marca

Para Marca, también es necesario que Suárez confirme su nivel goleador en la competición europea. "La irrupción de Luis Suárez en el Atlético ha sido brutal. Sus 16 goles, todos en LaLiga, le elevan al primer puesto de un Pichichi que comparte con su amigo Leo Messi. Separaron sus caminos hace unos meses para que el ahora rojiblanco tomara las riendas de un equipo que, pese a los últimos malos resultados, sigue mandando en el torneo doméstico... Gracias a los goles de un delantero que arrastra un único lunar, la Champions. Y es que Europa todavía no ha podido ver la versión arrolladora de un Suárez que todavía no se ha estrenado con la rojiblanca en un torneo en el que ha jugado cuatro partidos, 312 minutos, y donde se perdió dos de los partidos de la fase de grupos por el COVID-19 (ante Lokomotiv y Bayern, ambos en el Metropolitano)", dijo el diario deportivo.