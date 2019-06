Luis Suárez va camino a superar a Zlatan, el brasileño Ronaldo, Drogba y David Villa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La gran mayoría le apoda el "Pistolero", algunos se inclinan por decirle "Depredador", lo que en realidad quieren otorgarle con sus bautismos deportivos es el título que tiene ganado desde hace largo rato. Sí, Luis Suárez es el Jefe del Gol.

No hay manera de no concederle ese cargo. La autoridad la tiene bien ganada porque su carrera deportiva está llena de certezas: no hay rival que se convierta en invencible, ni adversario al que considere inferior. Él va y va contra todas las defensas de la misma forma. Es por eso, que con el golazo que marcó de tiro libre ante Panamá, el gran delantero salteño quedó nada más que a un gol de meterse entre los 30 artilleros históricos de todas las selecciones. Y, lo mejor, es que dentro de muy poco va a dejar por el camino a Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo, Didier Drogba y David Villa, entre otros.

"Lucho" no afloja, no se da ni un respiro y el hecho de llegar a la Copa América de Brasil 2019 totalmente recuperado y con la sangre en el ojo por las dos ediciones que no pudo disputar (2015 y 2016), son argumentos muy válidos para considerar que su caudal de goles le permitirá tomarse un ascensor hacia lugares más importantes en el ranking de los goleadores de todos los combinados del mundo.

Hoy ostenta el puesto 34 junto al polaco Robert Lewandowski con 56 goles cada uno, pero una nueva alegría lo pondrá entre los 30 mejores y con cuatro festejos en el certamen continental (los mismos que hizo en Argentina 2011) equipará la línea de Neymar en la posición número 25.

Lo mejor de todo es que esta lucha para llegar a colocarse a la altura de Neymar solamente la lleva adelante con Lewandowski, porque los otros ocho que están arriba ya dejaron el fútbol o no defienden más a su combinado nacional.

Algo similar sucede con la chance que tiene el salteño de colocarse dentro de los mejores 20 de toda la historia. porque nueve conquistas más le darán ese ascenso y podría realizarlo de forma conjunta con Neymar o Lewandowski, dado que 65 goles tienen el marfileño Didier Drogba y el kuwaití Jassem Al-Houwaidi, ambos retirados.

raking El Top 20

1 Ali Daei - Irán - 109 goles

2 Cristiano Ronaldo - Portugal - 88 goles

3 Ferenc Puskás - Hungría - 84 goles

4 Kunishige Kamamoto - Japón 80 goles

5 Godfrey Chitalu - Zambia - 79 goles

6 Hussain Saeed - Irak - 78 goles

7 Pelé - Brasil - 77 goles

8 Sándor Kocsis - Hungría - 75 goles

8 Bashar Abdullah - Kuwait - 75 goles​

10 Majed Abdullah - Arabia Saudita - 71 goles

10 Kiatisuk Senamuang - Tailandia - 71 goles

10 Miroslav Klose - Alemania - 71 goles

13 Stern John - Trinidad y Tobago - 70 goles

13 Piyapong Pue-on - Tailandia - 70 goles

15 Hossam Hassan - Egipto - 69 goles

16 Gerd Müller - Alemania - 68 goles

16 Carlos Ruiz - Guatemala - 68 goles

18 Lionel Messi - Argentina - 67 goles

18 Robbie Keane - Irlanda - 67 goles

20 Jassem Al-Houwaidi - Kuwait - 65 goles



El camino Todos los que "Lucho" puede superar rápidamente

Con 57 goles y no sumarán más: Landon Donovan (Estados Unidos), Younis Mahmoud (Irak), Clint Dempsey (Estados Unidos), Carlos Pavón (Honduras) y Soetijpto Soentoro (Indonesia).

Con 58 goles y no sumarán más: Cha Bum-Kun (Corea del Sur), Imre Schlosser (Hungría).

Con 59 goles y no sumará más: David Villa (España).

Con 62 goles y no sumarán más: Ahmed Radhi (Irak), Zlatan Ibrahimovic (Suecia) y Ronaldo (Brasil).