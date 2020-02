Luis Suárez ya camina con normalidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy, miércoles 12 de febrero, se cumple un mes desde que Luis Suárez se sometió una artrosopia en la rodilla derecha, intervención en la que se le detectó una lesión mayor a la que se suponía, por lo cual se anunció que estará cuatro meses de baja.

Falta por lo tanto todavía un largo trecho para que el "Pistolero" vuelva a las canchas, pero la recuperación va de acuerdo a lo previsto y es muy alentadora. Ya camina con normalidad, tal cual lo mostró en un video que compartió a través de sus redes sociales.

Es habitual que Luis Suárez reaparezca antes de tiempo y no hay por qué no pensar que puede volver a ocurrir, pero es igualmente impensable que pueda estar para las dos primeras fechas de las Eliminatorias, porque aún no habría alcanzado los tres meses desde la operación.

Mientras tanto, su amigo Lionel Messi y todo Barcelona lo extraña. Al equipo culé le ha costado cara su baja, pues ha cedido puntos importantes en LaLiga y ha quedado eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey. Quique Setién, entrenador que reemplazó a Ernesto Valverde, no pudo contar con Suárez desde su llegada y la efectividad goleadora del conjunto culé ha disminuido considerablemente.