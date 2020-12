Luis Suárez y Barcelona: La salida más dolorosa del "Pistolero"

Al dios del gol, en un santiamén, lo arrancaron del templo. Buscaron excusas, argumentos fantasiosos y lo echaron. Lo condenaron recurriendo al argumento maléfico de que no hacía goles de visitante por la Champions League y así se quisieron cubrir la espalda por la flaqueza demostrada a la hora de proteger al equipo con los fichajes prometidos y que nunca llegaron para ganar la Champions. Luis Suárez, entonces, vivió un 2020 entre dioses y diablos.

Del Olimpo al reino del olvido. Del cielo al infierno. Del amor al repudio. De la emoción y veneración por alcanzar un lugar de privilegio en la historia del Barcelona, nada menos que desplazando a Ladislao Kubala, a los punzantes juicios como si hubiese sido el jugador que provocó la estrepitosa derrota 8-2 ante el Bayern Múnich.

Tras seis años de enorme éxito en el club blaugrana, donde acumuló 14 títulos (entre ellos una Champions League), le colgaron un cartel de “culpable”. Se olvidaron de la huella imborrable que dejó: 198 goles y 97 asistencias en 283 partidos. Tercer máximo goleador histórico del club.

Nadie podía imaginar un desenlace de esa magnitud. Lo sacaron casi por la puerta del fondo, por más discurso tonto que al final terminara haciendo Josep Maria Bartomeu (presidente por ese entonces) en el que prometió un partido de despedida para cuando “Lucho” quisiera colgar los botines. El final del salteño como blaugrana no fue nada justo. Y bastante incomprensible.

"Hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club. Y no que te echen como lo hicieron. Hasta pronto amigo. Te quiero mucho".