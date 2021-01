Luis Suárez y Atlético de Madrid: lo que les espera en la Liga española

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Y a quedó un poco lejos en este vértigo de partidos: el 13 de enero, Atlético de Madrid venció a Sevilla por 2 a 0 y logró el título honorífico de campeón de invierno, que distingue al ganador de la primera rueda. Con un detalle: lo hizo tres partidos antes de finalizar esa rueda. Hacía 24 años que el club rojiblanco no alcanzaba esa distinción.



Desde entonces hubo más actividad por la Liga española, y siempre con victorias del equipo de Luis Suárez, Josema Giménez y Lucas Torreira, pero todavía le quedan dos partidos atrasados, ante Levante y Athletic Bilbao. Quiere decir que el Atlético inició la recta final de la Liga a la cabeza y mirando a sus rivales por el espejo retrovisor: con un partido menos que Real Madrid, Barcelona y Sevilla, les lleva siete, diez y once puntos respectivamente. ¿Qué lo separa del sueño de volver a ganar el campeonato luego de siete años?

LO QUE FALTA.. Contando los duelos con Levante y Bilbao, le esperan todavía 20 partidos, de los cuales nueve serán en su estadio Wanda Metropolitano. Entre ellos, en la fecha 26, el clásico de la ciudad ante Real Madrid, además de principal perseguidor en la tabla. También recibirá a Celta de Vigo, Levante, Alavés, Huesca, Eibar, Real Sociedad y Osasuna. En su escenario, de 15 partidos jugados desde el regreso del fútbol tras la pausa por la pandemia logró 13 victorias.



Las once visitas que le esperan son Levante, Cádiz, Granada, Villarreal, Getafe, Sevilla, Betis, Athletic Bilbao, Elche, Barcelona y Valladolid. Son salidas riesgosas, pues siete de esos rivales están hoy entre los diez primeros de la tabla.



Además, Atlético deberá jugar la Champions League: el 16 de febrero recibe a Chelsea; la revancha en Londres será el 9 de marzo. Si se clasifica, se prolongará la doble competencia, que también involucra a Real Sociedad, Villarreal y Granada en la Europa League.

La eliminación de la Copa de Rey, en cambio, despeja un poco el calendario de los rojiblancos.



INVERNALES. ¿Qué peso tiene el título de campeón de invierno en la definición de la Liga? En concreto, ninguno, no es el ganador del Torneo Apertura como ocurre en América del Sur y en particular en Uruguay. La historia enseña además que en 89 ediciones de la Liga, solamente 45 campeones de invierno siguieron viaje hasta conquistar el verdadero campeonato.



Pero en este siglo XXI, los dueños del lauro invernal lo ratificaron con el título en 15 de las 20 oportunidades. Y en las últimas diez temporadas, apenas dos veces el equipo que estaba en la punta al finalizar la primera rueda no logró el título al completarse el calendario. Real Madrid fue campeón de invierno en 2014-2015 y al final festejó Barcelona. Un año antes, el Barça fue primero tras los encuentros de ida y Atlético de Madrid le arrebató el campeonato en la última fecha (ver aparte).

Otro elemento a favor de los “colchoneros”: nunca un equipo que llevaba siete puntos de ventaja tras la primera rueda terminó perdiendo el título. Y esta vez incluso pueden ser más de siete, teniendo en cuenta el partido menos en relación con sus escoltas. En esos dos casos recientes en que la Liga tuvo un cambio de rumbo, las posiciones estaban muy peleadas.



PUNTAJES. Hoy, el equipo de Diego Simeone tiene 47 puntos. La prensa española ya especula si podrá ser un campeón de cien puntos, algo que solamente lograron Real Madrid en 2012 y Barcelona un año más tarde.



El promedio de puntos del campeón de España en los últimos diez años es de 93,1.



Por supuesto, no será fácil llegar al centenar de unidades: tiene que ganarle al Bilbao y mantener el ritmo de recolección de puntos mostrado durante la primera rueda, en la cual lleva ganados 15 partidos, empató dos y perdió apenas uno.

Se puede especular con que sus rivales directos también dejarán puntos, pero en ese sentido Simeone y los suyos no se deben confiar. En la temporada pasada, Real Madrid ganó todos los partidos pendientes tras la pandemia y así desplazó a Barcelona para conquistar el título.



En todo caso, el éxito final dependerá del Atlético de Madrid: que pueda mantener su fortaleza defensiva sobre todo en sus partidos como visitante, que logre sostener su ritmo batallador y que Suárez continúe su serie goleadora. En mayo se resuelve esta carrera.