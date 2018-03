Luis Suárez: "Nos aseguramos que nos tengan que convertir y habrá más espacios"

Luis Suárez analizó, en diálogo con Fox Sports Radio Argentina, el empate frente de Barcelona ante Chelsea de visitantes en Stamford Bridge.



El delantero uruguayo dijo: "Son complicados, juegan con tres defensas fijos y se hace difícil para encontrar los espacios, pero bueno, para haber jugado de visitante, creo que tuvimos muchas chances y luego de mucho presionar, conseguimos empatar después de un error defensivo".



"No es un gran resultado, pero no es malo. Lo que nos aseguramos es que nos tengan que convertir y salgan a atacar un poco más, así tendremos mas espacios que hoy", afirmó en referencia al marcador del encuentro.



Cuando fue consultado por el gol de Lionel Messi, quien después de nueve cotejos consiguió marcarle al Chelsea, remarcó: "Las estadísticas están para romperlas, esta era una más de la que se hablaba. Lo mejor que hizo Leo fue no pensar en eso y pensar en el equipo".



Finalmente, el "Pistolero" se refirió al Mundial de Rusia: "Siempre los años de los mundiales se viven con mucho entusiasmo. Con muchas ganas de llegar de la mejor manera al Mundial".



