Luis Mejía: "Voy a hacer todo lo posible para estar a disposición del técnico"

Luis "Manotas" Mejía es una de las piezas más importantes dentro de Nacional, pero hoy su presencia está en duda debido a la lesión que ya lo dejó afuera del juego del pasado fin de semana ante Juventud de Las Piedras.

En conferencia de prensa, el arquero panameño del equipo tricolor habló y aseguró: "Me vengo recuperando bien. Es una lesión que hay que evaluarla día a día. Hoy voy a hacer un poco de cancha, pero tengo una inflamación en la parte interna de la rodilla. Voy a hacer todo lo posible para estar a disposición del técnico y si estoy bien será él quien decida si estoy para jugar".

Respecto a su lesión, Mejía manifestó: "No creo dar una ventaja por no haber jugado. Si hago las cosas bien, voy a estar bien. Me pasó contra el Inter, estuve casi dos semans sin competencia y me sentí bien".

Está claro que el juego del próximo fin de semana no es uno más. Es un clásico y así lo siente Mejía: "Sabemos que es una semana importante. Es un clásico y se juega de otra manera. Si ganamos quedamos prácticamente primeros en la Anual, dependiendo del resultado de Cerro Largo, y el grupo está consciente de eso".

El arquero aseguró que "no sé si tengo un clásico en especial para elegir. Todos los que viví se viven de la misma manera. Está la adrenalina, pero es un partido importante y espero tener la oportunidad de jugar. Somos Nacional y tenemos que ir a ganar todos los partidos".

¿Qué debe hacer Nacional en el clásico? "Tenemos que ser un equipo muy compacto en todas las líneas e intenso. Con River y Boston River estuvimos pocos finos y hay que buscar esa intensidad".

Y finalizó: "Ganando se trabaja de una mejor manera. Estoy más pendiente de lo que nosotros hacemos que lo que hace el rival. Siempre hay que mirar de reojo lo que hace el otro equipo, pero tenemos que mentalizarnos en lo nuestro".