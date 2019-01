Luis Mejía pidió disculpas tras el clásico

Luis Mejía y Fabián Estoyanoff protagonizaron uno de los momentos lamentables del clásico. Es cierto que ambos se molestaron, pero las reacciones que ejecutaron no fueron las correctas.

De hecho, el árbitro Gustavo Tejera tomó la decisión de expulsarlos a ambos jugadores y en el mediodía del martes, el arquero panameño expresó sus disculpas por lo acontecido.

"Por este medio quiero dirigirme a la gran hinchada, a los simpatizantes, a mis compañeros, a los dirigentes de Nacional, así como también a todos los aficionados al fútbol, para pedirles mis más sinceras disculpas por lo ocurrido anoche en el partido clásico", aseguró el arquero en su cuenta de Twitter.

Reconozco que fue una reacción desmedida y estuvo fuera de lugar. Pero en estas líneas quiero transmitirles a todos que el mal momento ya pasó. No soy ni he sido en mi vida una persona agresiva. Tampoco como deportista ya que en toda mi carrera nunca tuve desbordes violentos. Quienes me conocen lo saben de sobra. A quienes no me conocen les doy mi palabra de honor de que un episodio como el de anoche no volverá a suceder", agregó.

Para finalizar sentenció: Lejos estoy de querer fomentar la violencia o alimentar divisiones y es por eso que me hago cargo de mis acciones y, como corresponde, le extiendo mis más sinceras disculpas a mi colega Fabián Estoyanoff a quien invito que las acepte personalmente, si él está de acuerdo".