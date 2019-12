Luis Mejía: “Ganarle a Peñarol siempre es un envión”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Mejía sintió una hermosa sensación de felicidad apenas abrió los ojos ayer en Los Céspedes, donde los tricolores quedaron concentrados tras la gran victoria clásica del miércoles.

“Es un título y se disfruta, pero tenemos claro que nuestro objetivo es el Uruguayo. No hay tiempo de celebrar. Hay que prepararse porque el domingo tenemos otra final y como toda final se juega para ganarla. El grupo está muy motivado y tenemos un lindo objetivo pero hay que tener los pies en la tierra, todavía no se ha logrado nada. Lo primordial para nosotros es el Uruguayo. Ganarle a Peñarol siempre es un envión y estamos contentos. Pero queremos hacer las cosas bien el domingo para cerrar bien el año”.

Antes del clásico, ya en la cancha, fue hablándole uno por uno a sus compañeros, en una actitud casi de capitán. “Va en la confianza que uno tiene con los compañeros. No soy amigo de todos, pero tengo muy buena relación con la mayoría del plantel y eso te da la posibilidad de dialogar. Sólo quise desearles lo mejor y decirles que disfrutaran el partido. Quise motivarlos y darles el aliento positivo de que las cosas se podían dar. Y por suerte se dieron. Es algo natural que me sale, pero tenemos capitanes y referentes que llevan muy bien al grupo hacia buen puerto. Gonzalo (Bergessio), el Chory, Papelito, Palito, Cardacio y Lorenzetti. Algunos pueden no tener tanta continuidad pero siempre están sumando para el grupo”.

Llegó por primera vez a Uruguay en 2008, con solo 17 años, para jugar en Fénix. Lo hizo persiguiendo un sueño y con la recomendación de Julio César Dely Valdés en el bolsillo. Recién dos años después debutó en el equipo de Capurro. “Tenía conocimiento de lo que era Uruguay, pero era todo nuevo para mí. Pero este país me recibió muy bien y tengo sólo palabras de agradecimiento. Yo quería tener una posibilidad de salir al exterior y el destino me trajo acá. Siempre dije que este país me ha dado todo. Estoy muy contento de aprender acá, en lo futbolístico y en lo humano. Sólo puedo decir gracias”.

contrato Renovó con Nacional hasta 2021 Luis Mejía acaba de firmar un nuevo contrato con Nacional, el que lo une al club hasta diciembre del 2021. “Contento por la posibilidad de seguir en el club. Estoy agradecido y dispuesto a seguir aprovechando las oportunidades que busqué por mucho tiempo. Sólo queda seguir trabajando para hacer las cosas bien”, afirmó sobre el nuevo vínculo.

Luis Mejía firmando su nuevo contrato con Nacional. Foto: @Nacional.

ADOLESCENTE. Era sólo un adolescente cuando llegó. “No fue fácil, dejé amigos y a mi novia de la infancia, pero tenía un objetivo muy claro que era la profesión de futbolista”.

Los primeros meses estuvo con su madre, que lo acompañó, pero no pudo soportar el frío y regresó a Panamá. “Ella no se adaptó. Estaba acostumbrada al sol y a la playa, porque viene de una zona muy caribeña en Panamá. Se crió en una isla en las afueras. Para ella era todo diferente. Pero yo sabía que me tenía que quedar y hoy sé que el sacrificio valió la pena. No me arrepiento de nada”, contó quien al principio también sufrió el invierno. “El primer año la pasé feo con el frío, pero me acostumbré. Son muchos años ya y estoy adaptado. Soy prácticamente un uruguayo más”.

Selección La última fecha FIFA “No quiero hablar de eso en detalle”, dijo sobre su ausencia en la selección de Panamá para la fecha FIFA de noviembre. ”No es que yo puse a Nacional por delante. Hubo una negociación entre el club y la Federación. Yo no me metí en nada. Si la Federación hubiera decidido que tenía que viajar, lo hubiera hecho”.

Luis Mejía luciendo los colores de la selección de Panamá.

EL SALTO. A propósito, está tramitando la nacionalidad oriental. “Sigo pensando lo mismo que cuando llegué, Uruguay me ha dado todo. Aunque obviamente, van pasando los años y cambiando las cosas. Pasar de Fénix a Nacional fue un salto de calidad muy importante. Aunque Fénix es también un club muy importante en mi vida porque me formó. Llegué muy joven y me formó como persona y futbolista. Y luego llegué a Nacional, que es un club grande y se pelea por otras cosas. Acá también la gente me recibió muy bien. Aunque tampoco ha sido fácil para mí”, reconoció.

“Manotas” ya fue campeón uruguayo en 2016, pero en ese tiempo no jugaba. El titular era Esteban Conde. “Llegué para sumar desde donde me tocara. Obvio, que todos queremos jugar, pero había un compañero que estaba haciendo las cosas bien y yo tenía que redoblar esfuerzos para ganarme un puesto. Siempre trabajé en silencio, nunca hice un problema y con el tiempo sentí que las cosas se podían dar. Aparecieron las oportunidades y hasta el día de hoy las estoy aprovechando”.

RESPETO Lo consiguió dentro y fuera de la cancha “La gente siempre me ha respetado cuando jugaba en Fénix y también ahora a pesar de la gran rivalidad entre Nacional y Peñarol. Y eso para un extranjero es muy importante”, dijo. “Hoy tengo muchos amigos, algunos que conseguí gracias al fútbol y otros de afuera. Creo que eso habla de lo bien que me adapté al Uruguay”, agregó.



Luis Mejía. Foto: Fernando Ponzetto.

Reconoció que si consiguen el Uruguayo, el título tendrá otro significado. “Cuando no jugás te sentís un poco relegado, hoy me siento más importante. Pero trato de disfrutar estando adentro o afuera de la cancha porque no sale campeón uno solo, salimos todos. Tenemos que estar tranquilos y preparar bien el partido del domingo”.

Dely Valdés influyó mucho en la vida de Mejía y no sólo en lo futbolístico. “Tanto él como su hermano Jorge me ayudaron mucho. En la vida. Ellos me recomendaron para venir a Uruguay. Les debo mucho, me ayudaron para salir de mi país que estaba complicado y si no hubiera tomado la decisión de venir a Uruguay no sé donde estaría hoy”.

Ser compatriota de Dely, que fue ídolo en Nacional, es una responsabilidad para Luis. “Hablamos muy seguido, es un padre futbolístico que me ha ayudado mucho. Siempre bromeo con él y le digo que voy a dejar a Panamá bien en alto y que voy a borrar un poco su nombre en Nacional. Je. Gracias a él estoy cumpliendo el sueño que tuve de niño”.