Luis Mejía se despidió de Nacional: "Me voy de una manera que realmente no quería"

Luis Mejía, arquero panameño que defendió los colores de Nacional durante cinco años, se despidió del club y de sus seguidores al confirmarse que no seguirá siendo jugador tricolor.

En una carta publicada en su cuenta de Twitter, el arquero lamenta la manera en la que se va, después de un año que lo vio envuelto en polémicas por no aceptar la suplencia cuando se le dio titularidad a Sergio Rochet, quien, a la postre, se quedaría con el 1 tricolor de manera permanente.

Mejía había comenzado su experiencia en Nacional como suplente de Esteban Conde, pero a fuerza de buenos rendimientos cuando le tocó jugar, se ganó el puesto que perdió frente a Rochet en la segunda mitad de 2020. En su despedida, escribió: