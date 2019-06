Luis Enrique renunció a la dirección técnica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, comenzó la conferencia de prensa informando la noticia: "Luis Enrique comunica que no va a seguir como seleccionador. Respetamos muchísimo esta situación y lo vamos a seguir respetando de la misma manera. Tengo que dar las gracias a Luis Enrique, se ha portado de diez con la Federación. Siempre va a tener las puertas de la Federación y de la Selección abiertas".

"Creemos en este equipo, queremos seguir contando con este equipo. En un momento de tremenda dificultad queremos constatar que tenemos el compromiso de estos profesionales, tanto Molina como yo creemos que son magníficos profesionales para seguir este trabajo. Por eso confiamos en Robert (Moreno) como seleccionador, con los mismos tiempos que el contrato que estaba firmado, ellos serán los encargados de llevarnos a la Eurocopa y de que haga un buen papel en la Eurocopa", agregó Rubiales.

Es que tras la salida de Luis Enrique, los dirigentes españoles no dudaron y le confiaron la conducción técnica de la selección a Robert Moreno, ayudante del entrenador saliente.

"Es un día agridulce, soñaba con llegar a ser primer entrenador algún día pero no de esta manera. Estamos muy responsabilizados con la labor que se nos encomienda, intentaremos seguir con el trabajo que hemos hecho con Luis en la distancia. Queremos dejar el trabajo de Luis en lo más alto, si puede ser ganando la Eurocopa, mejor”, dijo Robert Moreno en conferencia de prensa.

Ante la consulta del cambio de entrenador, Rubiales expresó que “es una decisión del propio Luis Enrique, al que agradecemos todo el trabajo que ha hecho. Va a tener un recuerdo imborrable porque es un profesional magnífico. Son circunstancias de un ámbito privado. Hemos llamado a los capitanes 15 minutos antes. No tenemos más que ver los que estamos cerca de Robert cómo trabaja".

Desde este miércoles, Robert Moreno, quien hace nueve años trabaja junto a Luis Enrique, será el nuevo director técnico de España.

Acerca de su experiencia, Moreno dijo que “pregunta a cualquier entrenador que se esté formando qué recorrido quiere hacer antes de coger un vestuario. Llevo nueve años con Luis en los mejores vestuarios del mundo. Le he dedicado muchas horas, desde los 14 años, me podía faltar conocimiento del vestuario y eso Luis trató de inculcarme. También el trato con la prensa. Las cosas en la vida llegan, a veces por caminos que no te gustan. Puedo garantizar que por trabajo no va a ser, tenemos un cuerpo técnico maravilloso. Si ganamos la Eurocopa nadie se va a acordar de si tenía más o menos experiencia. Habrá gente que le guste lo que hagamos y gente que no".



La carta de despedida de Luis Enrique

Luis Enrique comunicó su renuncia a la dirección técnica de la selección de España a través de una carta en la que sin dar muchos detalles se despidió de todos:

"Debido a que los motivos que me impidieron desarrollar con normalidad las funciones como seleccionador desde el pasado mes de marzo continúan a día de hoy, he decidido dejar dicho cargo.

Todo mi agradecimiento a los responsables de la RFEF por la confianza y la comprensión mostrada.

Agradecer especialmente a todas las personas que forman parte del staff y los jugadores por su profesionalidad. Sin olvidarme de los medios de comunicación por vuestra discreción y respeto por la situación.

Gracias de corazón".