Luis confía en llegar al Mundial de Catar: "Hay Suárez para rato"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una lesión en el sóleo de su gemelo derecho dejó afuera de la convocatoria de Uruguay a Luis Suárez para los partidos amistosos contra Costa Rica y Estados Unidos, pero no se preocupa en su futuro y confía en llegar en buen nivel para el Mundial de Catar 2022. "Hay Suárez para rato", dijo en charla con Último al Arco de Sport 890.

Tampoco puede estar Edinson Cavani por una lesión muscular en el psoas. Ello llevó a la convocatoria de Darwin Núñez y Brian Rodríguez, dos nuevos en las citaciones de Oscar Tabárez junto al defensor Matías Viña. "Deja contento que sigan saliendo jugadores de Uruguay. Los ves hablar y los jugadores maduran muy rápido. En partidos amistosos, uno que ya va cumpliendo la edad y tenemos muchos viajes, pueden servir como test para el maestro para jugadores jóvenes. Es importante que (en la selección) no dependan de uno o dos jugadores. Les ha tocado a Maxi a Jona, ahora les toca a Brian a Darwin . Va a ser espectacular para ellos, uno tuvo la edad de ellos y lo disfrutó", comentó Lucho.

Tampoco quiso adelantar un retiro en el Mundial de Catar. "Es muy pronto", aseguró. "pero van pasando los años y uno va pensando más las cosas. Pero estoy en el Barcelona, en el mejor equipo del mundo; por algo estoy acá y espero estar por muchos años más. Espero llegar con condiciones de poder jugar o poder ayudar al equipo en lo que pueda".



También pensando en futuro es que dio a entender que quiere seguir en Barcelona. "Me queda otro año con el club y la opción de un tercero", dijo y negó que los rumores de interés de clubes hayan llegado a ser negociación. "Nada ni del Inter de Miami ni de la Juventus, nada. Uno lleva muchos años, te tenés que acostumbrar. En Barcelona estás en el mejor equipo del mundo, tenés que acostumbrarte que hablen que van a traer delanteros".

Así es que llegó Griezmann, con quien Suárez se está conociendo más y compartiendo la costumbre por el mate. "Ya lo conocía a Antoine desde antes, aunque no es lo mismo por escrito. Toma mate porque te adaptás a costumbres. Hoy hablamos de compañerismo, de risa. Todo el mundo sabe lo que es como jugador, estoy tratando de conocer un poco más".

Y mientras espera por el futuro de Neymar, a pocos días del cierre del período de pases. "Es un momento complicado para él, el club que no lo deja cambiar de club. Hay que dejarlo con los suyos, hay que dejarlo tranquilo para que decida lo bueno para él, para verlo feliz adentro de la cancha".

ANÉCDOTA Suárez compartió una charla con Messi.

"El otro día lo hablaba con Leo. ¿volverías 10 años atrás? Le dije que no me arrepiento de nada, de cada momento y cada decisión que tomé como jugador. Hice un proceso que tengo que estar orgulloso. Quizá no jugué el tiempo necesario en Nacional para conseguir las cosas. Estar en Holanda, ser capitán, jugar Champions, ir a Liverpool, un equipo histórico, estar en la elite, ganar premios y llegar al Barcelona que siempre soñé. Ganar una Champions, una Copa América que siempre quise. No me arrepiento de nada".

FUTURO ¿Volverá algún día a jugar en Nacional?

"Me canso decir que estoy agradecido a Nacional. Nacional me daba de comer, crecí en Los Céspedes, en el Parque Central. Soy hincha de Nacional, soy socio, mis hijos son socios. No es que no quiera volver a Nacional, es que tengo que pensar si estoy dispuesto a volver a vivir a Uruguay por mis hijos y mi familia. La grande me dice que quiere volver a Uruguay. Capaz que ahora digo que no voy a volver y en tres años estoy jugando".

FUTURO Qué va a ser tras la etapa de jugador.

"No tengo mucha idea porque no estoy pensando ni dónde voy a estar jugando. Pero sí voy a seguir con algo en el fútbol, algo de ayudar a niños. Lo de entrenador hay que sentirlo, conlleva mucho trabajo".

CHAMPIONS LEAGUE El duelo con Diego Godín

Con el sorteo de la fase de grupos de la Champions League de este jueves se determinó que Inter de Milán y Barcelona compartirán equipo, por lo que nuevamente Suárez y Godín se enfrentarán en la cancha. "Es un grupo difícil, muy complicado, el más difícil. El año pasado también. Este es otro Inter", comentó Luis, que finalmente bromeó con que "las debilidades de Godín ya las conocemos, ja". Dijo que con el "Faraón" "Hablamos un días antes, de las lesiones" y compartió que su compañero "el futbol italiano es algo que tenía muchas ganas de ir. El Inter viene creciendo".



AMIGO La charla con Abreu de su regreso a Uruguay.

"Hablamos el otro día, cuando me enteré que iba a Boston (River) y volvía a Uruguay. Era algo que le había prometido a los gemelos (los hijos). Es admirable la ambición que tiene de jugar al fútbol, de seguir consiguiendo cosas. Me dice 'qué increíble la suerte que tenés. Estabas estirando y te queda (la pelota); yo estaba corriendo todo el partido y no me quedó ni una'. Tiene la suerte de estar disfrutando".