Luis Aguiar: especialista en la altura

Aunque, fiel a su estilo, el técnico Alexander Medina no confirmará el equipo hasta minutos antes del inicio del partido ante Real Garcilaso, hoy a las 19.15, la posibilidad de que Luis Aguiar sea titular es prácticamente un hecho.



Y hay dos grandes razones que le darían la derecha al entrenador en caso de confirmarlo. Una de ellas, quizás la principal, es que el “Canario” ha mejorado ostensiblemente su rendimiento desde su llegada a los tricolores y sus actuaciones en el Torneo Apertura han ido de menos a más.



Es cierto, todavía no logró anotar goles (que pese a ser volante es una de las características que lo distinguen), pero en los últimos encuentros se ha tenido confianza, ha rematado y ha sido gran asistidor para sus compañeros, metiendo interesantes pases entre líneas.



La segunda razón, no por menos importante, es que Aguiar jugó varios partidos en la altura en el 2017, siendo pieza clave para la consagración de Alianza Lima en el torneo peruano. En el pasado año el volante mixto jugó un total de 2.883 minutos en 39 partidos en el certamen incaico y marcó 15 goles.



“A Luis le fue muy bien en los partidos que jugamos en la altura. Era de los jugadores que menos la sentía. Por ejemplo, en Cutervo hizo dos goles. Igual tiene que ser un trabajo colectivo”, analizó el DT Pablo Bengoechea a Ovación desde San Pablo, donde esta semana Alianza Lima enfrentará a Palmeiras por la Copa Libertadores. El entrenador uruguayo pidió y dirigió a Aguiar en el conjunto peruano, con el que ambos fueron campeones el año pasado.



Y los números no hacen más que avalar lo dicho por el técnico. Durante 2017 Aguiar jugó un total de ocho encuentros en la altura, desde Cutervo (ubicada a 2.600 metros sobre el nivel del mar) hasta Sicuani (3.550), que es 150 metros más alto que Cuzco -donde Nacional jugará hoy- y que prácticamente tiene la misma altitud que la ciudad de La Paz, en Bolivia.



El “Canario” completó 513 minutos en la altura, fue titular en seis partidos, completó los 90 minutos en dos y jugó 88 minutos en su primer partido con Alianza Lima en una ciudad con altitud (Cutervo), día en el que fue figura metiéndole los dos goles a Comerciantes Unidos para ganar 2-0. Por contrapartida, el 2 de julio jugó los 90’ y erró un penal en los descuentos en la derrota 1-0 frente a Cajamarca.



Una firme posibilidad es que Aguiar juegue en el doble cinco con Christian Oliva y que también sea titular Santiago Romero, aunque más volcado a la derecha del mediocampo. Carlos De Pena completaría ese sector de la cancha por la izquierda. Lo que está claro es que si Medina confirma la titularidad del “Canario” por primera vez en la Copa Conmebol Libertadores 2018, los antecedentes lo respaldan.

saldo Hizo dos goles en la altura Los números de Aguiar en la altura: 4 triunfos, 1 empate, 3 caídas y 2 goles convertidos.