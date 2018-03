Luis Aguiar encontró su mejor versión

Antes de este partido contra River quedaba la sensación de que Luis Aguiar estaba creciendo en Nacional. Que su nivel iba en ascenso tras un comienzo flojo de acuerdo a lo que él es capaz de dar. Y el partido de ayer no hizo más que reafirmar su ascenso, ya que jugó su mejor encuentro desde que llegó en enero.



El “Canario” jugó en el doble cinco con Christian Oliva. Pareció ser la posición en la que mejor se siente, ya que anteriormente, en el Apertura, había jugado en un 4-3-3 como volante por afuera.



Aguiar se entendió bien con Christian Oliva, quien no tuvo el protagonismo de otros partidos -no estuvo tan preciso en los pases y perdió alguna pelota- pero aún así completó una buena actuación.



Lo bueno del número 7 tricolor es que estuvo involucrado en varias de la situaciones de mayor peligro que generó el equipo. Fue certero en los cambios de frente, metió asistencias entre líneas, estuvo seguro y coqueteó con el gol en más de una oportunidad. Cuando se cansó, ya cuando promediaba el segundo tiempo, empezó a equivocarse en algún pase y no estuvo tan seguro, pero no opacó su buena jornada.



Un cambio de frente de Aguiar fue el que gestó la jugada en la que Bergessio se perdió el gol casi que abajo del arco de Nicola Pérez. También un pase largo y preciso del volante dejó mano a mano al cordobés, que provocó una buena atajada del arquero.



A los 26’ se animó a rematar y levantó a los hinchas de sus asientos, porque la pelota pasó muy cerca del ángulo.



También pudo anotar de tiro libre, pero era la noche de Pérez, que se la sacó del ángulo otra vez. Pero fue en el complemento donde tuvo la jugada de gol más clara, cuando Nacional salió con velocidad de contra, con cinco jugadores en posición de ataque, y esta vez fue Bergessio el que lo dejó mano a mano con Pérez, pero cuando el zaguero llegó a marcarlo, tiró el balón afuera.



“Estoy muy contento con mi rendimiento. Hoy (por ayer) me voy tranquilo a casa, tuve los mejores minutos desde que estoy en Nacional. Además pude completar noventa minutos y eso me deja bien. El apoyo del hincha crece y sirve mucho”, expresó Aguiar tras su mejor versión en el tricolor.



El 7 conoce la altura por haber jugado en Perú; ¿se habrá ganado un lugar para enfrentar a Real Garcilaso en Cuzco el 3 de abril por Copa?