Luis Acevedo: “Todos los días se aprende algo de Diego Forlán”

“La verdad que fue una situación un poco complicada pero por suerte tuve el apoyo de mis compañeros. Diego (Forlán) me llamó también. Me quedé en la Tercera División, hice unas buenas semanas de entrenamiento y al regreso el técnico me vio bien, me mandó a la cancha y pude aprovechar”, contó Luis Acevedo en conferencia de prensa en Los Aromos.

El delantero de Peñarol remarcó que “estoy muy bien, el grupo no dejó de escribirme nunca, Diego me dijo que me quedara tranquilo y siempre sentí que estaba a la par de mis compañeros. Para mí es un privilegio que él sea el entrenador porque todos los días se aprende algo de Diego Forlán. Me pide que pique siempre al espacio y que cuando la tenga, trate de resolver rápido. Es muy bueno que el técnico te tenga confianza y en cuenta. Yo siempre me siento muy bien con eso porque la confianza es todo para un futbolista”.

Acerca de cómo se sintió en la cancha en el primer amistoso que jugó en esta pretemporada, Acevedo remarcó que “me sentí muy bien, con buenos movimientos y si estoy más rápido es producto de los muy buenos trabajos que venimos haciendo acá con el cuerpo técnico”.

Luis Acevedo se perdió la pretemporada en Los Ángeles 🇺🇸, se quedó en Montevideo y se apronta para su segunda temporada en #Peñarol con la ilusión de ser campeón Uruguayo y trascender en la #CopaLibertadores. Algo de lo que dijo hoy en Los Aromos 👇🏻 pic.twitter.com/xrcqOWiFfd — Enrique Arrillaga (@arrillagae) February 5, 2020

Consultado por su rol en el estilo de juego de Diego Forlán, el delantero contó que “lo que nos pide es llegar por los costados, ser rápidos a la hora de tomar decisiones en el ataque y cuando tenemos que defender los delanteros debemos darle una mano a los volantes en la contención, marcando al cinco rival como lo tratamos de hacer contra Belgrano. Uno de los dos lo tiene que hacer y fue lo que intentamos siempre con Xisco”.

Peñarol contrató 10 futbolistas y acerca de la adaptación de las incorporaciones, Luis Acevedo expresó que “viene siendo muy buena, son jugadores de mucha calidad en el caso de Urreta lo que él mejor hace es desbordar y mandar el centro, así que nosotros los 9 tenemos que estar en el área para aprovechar eso”.

El gol ha sido un déficit de Peñarol en la pretemporada más allá de haber creado muchas situaciones en ataque y respecto a eso, el delantero carbonero contó que “yo creo que lo importante es seguir generando las chances. Me preocuparía como delantero si no se generan. Los goles van a venir. Estamos jugando todos muy bien”.

Por último y acerca del gran desafío de la Copa Libertadores, Luis Acevedo cerró diciendo que “lo importante primero es ganar los partidos del torneo local y llegar bien a lo internacional. Sabemos que estamos en el debe en la Libertadores. En lo personal es otra ilusión muy grande y la quiero aprovechar al máximo”.